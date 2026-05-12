Съмненията за примирието между САЩ и Иран обезсърчиха азиатските индекси

Водещите индекси на азиатските пазари завършиха сесията във вторник преобладаващо на червено, тъй като инвеститорите не можаха да се отърсят от новите съмнения за крехкото примирие на САЩ и Иран, съобщава CNBC.

В Япония индексът Nikkei 225 прибави 0,52% до 62 742,57 пункта, а по-малкият Topix напредна с 0,83% до 3872,90 пункта.

Доходността по 10-годишните японски държавни ценни книжа достигна най-високата си точка от поне 1997 г. на ниво от 2,545%, след като протоколи от Японската централна банка показаха, че според някои членове на управата лихвите трябва да бъдат увеличени скоро.

Южнокорейският измерител Kospi потъна с 2,29% до 7643,15 пункта, след като достигна нов рекорден връх в понеделник. От своя страна, бенчмаркът Kosdaq се раздели с 2,32% до 1179,29 пункта.

В Австралия пък показателят S&P/ASX 200 отписа 0,36% до 8670,70 пункта.

В Хонконг индексът Hang Seng изтри 0,22% до 26 347,91 пункта, докато този в Континентален Китай CSI 300 спадна с 0,08% до 4948,05 пункта.

Индийският Nifty 50 се понижи с 1,51% до 23 455,8 пункта.

Американският президент Доналд Тръмп в понеделник изрази съмнение в оцеляването на споразумението, като по думите му то е „на животоподдържащи системи“. По-рано иранските власти са дали, по думите му, незадоволителен отговор на американското предложение за край на конфликта.

„Бих казал, че примирието е на огромни животоподдържащи системи, където докторът влиза и казва: „Сър, вашият близък има приблизително 1% шанс да живее“, коментира той.