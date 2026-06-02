Нови рекорди на Wall Street, S&P 500 затвори над 7600 пункта за първи път

Американският широк борсов индекс S&P 500 отбеляза рекордно високо ниво в края на борсовата сесия във вторник, докато инвеститорите следяха последните събития в отношенията между САЩ и Иран, както и динамиката при големите технологични компании, предаде CNBC.

S&P 500 се повиши с 0,13% и затвори на 7609,78 пункта, като за първи път премина прага от 7600 пункта, а индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 228,91 пункта, или 0,45%, до 51 307,79 пункта. Той също достигна нов исторически дневен връх по-рано през сесията. Технологичният Nasdaq Composite отбеляза ръст от 0,03% и затвори на 27 093,90 пункта.

Книжата на Alphabet оказаха натиск върху S&P 500, като поевтиняха с почти 4%, след като компанията майка на Google обяви, че ще набере 80 млрд. долара от продажба на акции, за да финансира разширяването на дейността си в областта на изкуствения интелект. Това включва инвестиция от 10 млрд. долара от Berkshire Hathaway.

Ключовите технологични компании, особено тези в сектора на полупроводниците, оказаха подкрепа на индекса. Акциите на Marvell Technology поскъпнаха с 32%, след като главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви, че компанията за полупроводници може да се превърне в следващата компания с пазарна капитализация от 1 трилион долара. Индексът Philadelphia Semiconductor скочи с почти 6%.

Цената на акциите на Hewlett Packard Enterprise нарасна с повече от 19%, след като технологичната компания публикува оптимистична прогноза за текущото тримесечие и повиши очакванията си за цялата година, надминавайки прогнозите на Уолстрийт. Резултатите на HPE за второто тримесечие отбелязаха и най-голямото надминаване на очакванията за печалбата от 2018 г. насам.

„Пазарът се държи добре“, каза Дейвид Кракауер, вицепрезидент по управление на портфейли в Mercer Advisors. „Очевидно всички все още се надяват на някаква сделка с Иран, но всичко изглежда доста стабилно.“

Основните индекси достигнаха рекордни нива в понеделник, като Nvidia водеше ръста в технологичния сектор. Ентусиазмът около търговията с акции на компании от областта на изкуствения интелект доведе до изключително представяне на пазарите на акции през последните няколко седмици. Тъй като неотдавнашният ръст се дължи на ограничен брой технологични акции, Кракауер изрази загриженост, че инвеститорите стават „прекалено концентрирани“.

„Когато видиш такъв тесен тласък, просто трябва да си предпазлив“, добави той.

Във вторник цените на петрола продължиха възхода си от предходната сесия. Фючърсите върху сорта американския лек суров петрол West Texas Intermediate поскъпнаха с 1,74% до 93,76 долара за барел, а цената на сорта Брент нарасна с над 1% и затвори на цена 96 долара за барел.

Вчера иранските държавни медии съобщиха, че преговарящите от страната ще престанат да обменят съобщения със САЩ чрез посредници. Свързаната с иранското правителство информационна агенция Tasnim също обяви, че страната ще предприеме действия за пълно блокиране на Ормузкия проток. Добавя се, че „няма да има диалог“, докато Израел не спре всички атаки в Ливан и Газа и не се оттегли напълно от окупираните територии в Ливан.

В отговор президентът Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю за CNBC, че „не му пука“ дали мирните преговори с Иран са приключили. В по-късен пост в социалната си мрежа Truth Social президентът посочи, че е имал „много продуктивен разговор“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху. В отделен пост Тръмп добави, че преговорите с Иран „продължават с бързи темпове“.

Доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа спадна с над 2 базисни пункта до 4,453%, а по 2-годишните облигации – с по-малко от 1 базисен пункт до 4,045%. Доходността по 30-годишните ДЦК се понижи с над 2 базисни точки до 4,964%.