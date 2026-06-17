Повечето азиатски индекси приключиха борсовата сесия на зелено

Водещите индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове в сряда, след като в началото на седмицата американският президент Доналд Тръмп обяви, че е постигнато предварително споразумение за прекратяване на войната на САЩ и Израел в Иран.

Южнокорейският индекс Kospi се повиши с 1,58% до ниво от 8864,24 пункта, а измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq добави 1,3% до ниво от 1031,96 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 0,72% до 69 902,25 пункта, докато по-широкият показател Topix добави 0,55% до 4013,23 пункта.

Публикувани по-рано данни показаха, че търговският баланс на Япония е преминал към дефицит за първи път от четири месеца насам, тъй като слабата йена увеличава стойността на вноса, въпреки че реалните обеми на внесените стоки намаляват.

Според данни на японското Министерство на финансите търговският баланс през май е преминал към дефицит от 378,6 млрд. йени (2,36 млрд. долара). Анализаторите очакваха дефицит от 547,6 млрд. йени.

Измерителят S&P/ASX 200 в Австралия се повиши с 0,54% до ниво от 8966,3 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng се понижи с 0,83% до 24 289,8 пункта, докато показателят CSI 300 в континентален Китай нарасна с 0,97% до 4931,39 пункта.

По-рано пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф съобщи, че САЩ и Иран са обявили прекратяване на военните операции по всички фронтове, а официална церемония по подписването на споразумението ще се състои този петък в Швейцария.

Тръмп също така каза, че ключовият Ормузки проток ще бъде отворен отново в петък, което допринесе за близо 5-процентния спад на цените на петрола в понеделник. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че протокът ще бъде „отворен без такси за дългосрочен период“.