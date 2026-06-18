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Водещите индекси на фондовата търговия в Европа не намериха посоката

Стойността на щатския долар достигна едногодишен връх в очакване на повишаване на лихвите в САЩ

19:46 | 18.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Водещите индекси на фондовите пазари в Европа затвориха с разнопосочно движение. Stoxx 600 спря петдневната си серия с ръстове и затвори на ниво от 637,14 пункта, което е понижение от 0,34%, пише CNBC. Сред големите губещи е минният и автомобилият сектор в Европа. Натиск оказа и намаляването на цената на  петрола.

Германският DAX се повиши с 0,37% до 25 026,8 пункта, но водещият индекс на Лондонската фондова борса (LSE) - FTSE 100, изгуби 1,04% и затвори сесията в четвъртък на ниво от 10 399,7 пункта. Пазарите във Франция са позитивни и САС40 се повиши с 0,44% до 8467,98 пункта.

На петролните пазари влияние оказа коментар на американския вицепрезидент, че 12 млн. барела са напуснали Ормузкия проток. Това понижи цената на петрола с около 2% и към края на европейската сесия американският лек суров петрол (WTI) се търгуваше за 75 долара за барел. Европейският сорт "Брент" достигна цена от малко под 78 долара за барел.

На валутните пазари стойността на щатския долар се повишава до едногодишен връх след все по-често повтаряните прогнози, че Федералният резерв на САЩ ще пристъпи към повишаване на лихвите. Едно евро се разменя за 1,1489 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3218 долара за брой.

Цената на златото се понижи рязко на фона на скъпия щатски долар. Търговията в края на европейската сесия се извършва при 4243 долара за тройунция, или понижение от над 3 на сто.

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Последна актуализация: 20:09 | 18.06.26 г.
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