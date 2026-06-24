Wall Street отваря с надежди за възстановяване след разпродажбите*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се повишава леко в сряда на фона на възстановяване при технологичните акции, докато инвеститорите очакват последния тримесечен отчет на Micron Technology, който ще бъде публикуван след приключването на търговията днес, предава CNBC.

Бенчмаркът нараства с 0,1%, също както и технологичният измерител Nasdaq Composite. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижава с 0,1%.

Акциите на Micron поскъпват с близо 4%, а тези на Sandisk – с около 3%. Цените на книжата на двете компании се сринаха с по 13% в предходната сесия.

Цената на акциите на Intel е нагоре с над 1% след спад от 6% във вторник. Книжата на Qualcomm също поскъпват с над 1%, след като потънаха с 8% в предходната сесия.

Днешните движения се случват след масирана разпродажба в технологичния сектор, която свали S&P 500 и технологичния Nasdaq със съответно 1,44% и 2,21% във вторник. Dow Jones остана почти без промяна. Инвеститорите разпродаваха основно акции на компании, свързани с полупроводниците.

„Аргументите за техническо изтощение може да са верни, но бих казал, че започва да се появява и фундаментален риск“, смята Дан Скели от Morgan Stanley Wealth Management.

Той посочва като причини ценови войни при разработчиците на модели за изкуствен интелект (AI), спад в наемните цени на по-стари графични процесори и промяна в стратегията на Microsoft, която се насочва към по-евтини модели.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,422%, а тази по 30-годишните - до 4,868%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,27% до ниво от 101,68 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 4,46% до 73,64 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 4,33% до 70,04 долара за барел.

Златото поевтинява с 3,43 на сто и се търгува на цена от 4007 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.