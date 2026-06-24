SOFIX отчете ръст от 0,23% до 1261 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст с 0,23% до 1260,70 пункта.

Топ три на компаниите от бенчмарка с най-силен ръст в сесията се формира от "Българска фондова борса" АД с ръст от 3,86% до 7 евро, "Първа инвестиционна банка" АД (ПИБ) - с 1,95% до 3,14 евро, и "Доверие обединен холдинг" АД - с 1,16% до 5,24 евро.

Най-силно от 15-те компонента на SOFIX поевтиняха акциите на "Химимпорт" АД - с 4,85% до 0,49 евро, "Уайзър Технолоджи" АД - с 1,22% до 1,62 евро, и "Смарт Органик" АД - с 0,61% до 16,4 евро.

Оборотът на БФБ възлезе на 322 хил. евро, най-ниският за последните седмици.

С най-голям оборот при акциите в сесията са "Софарма" АД с 69 хил. евро, "Сирма груп холдинг" АД с 24 хил. евро, "Смарт Органик" АД с 14 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 11 хил. евро и "Доверие обединен холдинг" АД с 10 хил. евро.

Най-много сделки се сключиха с акциите на "Сирма груп холдинг" АД - 29, "Адванс Терафонд" АДСИЦ - 20, "Химимпорт" АД - 18, "Доверие обединен холдинг" АД - 17, и "Софарма" АД - 15.

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