Сделките за сливания и придобивания в света са готови да подобрят нов рекорд през 2026 г.

Инвеститори и анализатори очакваха историческо силно представяне по отношение на сделките за сливане и придобиване. Първата половина на годината успя да оправдае тези прогнози, задавайки темп, който вероятно ще продължи и през следващите месеци, пише Bloomberg.

Главните изпълнителни директори, управителните съвети и банкерите, които ги подкрепят, бяха отговорни за голямо разнообразие от трансакции. И всичко това се случи на фона на война, икономически рискове и политическа несигурност.

„Хората просто приеха нестабилността и инвестират въпреки нея, вместо да чакат да отмине“, коментира Том Майлс, експерт по сливанията и придобиванията в Morgan Stanley.

Стойността на глобалните сделки се е увеличила с около 30% на годишна база до 2,6 трлн. долара през първото полугодие. Това проправя път към подобряване на годишния рекорд, поставен през 2021 г.

Зад всичко това стоят редица големи сделки. Компаниите сключиха 38 сделки на стойност 10 млрд. долара или повече през първата половина на годината, най-големият брой за шестмесечен период, изчислява Bloomberg. Това засенчи предишния рекорд, поставен през втората половина на миналата година.

Обявената оферта на NextEra Energy Inc. за закупуване на Dominion Energy Inc. за 67 млрд. долара би превърнала компанията в енергиен колос в САЩ, докато предложеното обединение на AvalonBay Communities Inc. и Equity Residential, с обща пазарна стойност от над 50 млрд. долара, би направило нещо подобно в областта на недвижимите имоти.

Във фокуса е и продажбата на звеното за хранителни продукти на Unilever Plc на производителя на подправки и сосове McCormick & Co. за около 45 млрд. долара.

Какво движи цялата активност

Благоприятната за бизнеса политика на администрацията на американския президент Доналд Тръмп е един от основните двигатели.

„Не може да се пренебрегне фактът, че регулаторната среда е благоприятна“, казва Лора Турано, партньор в групата по сливания и придобивания в адвокатската кантора Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison. „Това наистина промени играта, не само по отношение на осъществяването на сделките, но и на сроковете“, добавя тя.

Второ, в ерата на изкуствения интелект, трейдърите на дребно казват, че е налице стремеж към мащаб, тъй като застъпниците на новата технология твърдят, че се задава промяна на епохално ниво.

Стойността на сливанията и придобиванията по света надхвърля 2,5 трлн. долара през първото полугодие. Графика: Bloomberg

Трансграничен капитал

Силните корпоративни печалби, благодарение на мащабните инвестиции в изкуствен интелект и фискалните стимули, също играят своята роля, смята Даниел Менделоу, ръководител на инвестиционното банкиране за САЩ в Evercore Inc.

Голяма част от дейността се отнася до САЩ, където изкуственият интелект и други технологични иновации са до голяма степен разработени и комерсиализирани. Това е и най-големият и най-богат пазар по отношение на набора от разглеждани показатели.

„Импулсът на големите трансгранични корпоративни сливания и придобивания ще се запази, тъй като компаниите като цяло са добре капитализирани, с голяма ликвидност, а много акции са на високи ценови нива, което подпомага корпорациите да сключват повече сделки“, коментира Робин Русо, ръководител на отдела за сливания и придобивания в Citigroup Inc.

Други сектори също предложиха сделки с впечатляващи оценки. В промишления сектор Kone Oyj влага 29,4 млрд. евро за придобиването на TK Elevator GmbH. Fox Corp. обяви, че ще инвестира около 22 млрд. долара в Roku Inc. в опит да завладее по-голяма част от пазара на стрийминг услуги.

По-рано Bloomberg съобщи, че Deutsche Telekom AG обсъжда потенциално сливане с американското си подразделение T-Mobile US Inc., ход, който би създал най-голямата телекомуникационна компания в света и би поставил рекорд за публични сливания и придобивания.

Някои от потенциалните сделки бяха определени като неправдоподобни, като например ходът на GameStop Corp. спрямо eBay Inc. Трансакцията за около 53 млрд. долара, ръководена от главния изпълнителен директор на GameStop Райън Коен, беше отхвърлена от борда.

Един от изоставащите през първата половина на годината се оказа частният капитал.

Това се дължи до голяма степен на факта, че инвестициите, направени по-рано при високи оценки и ниски лихвени проценти, трудно се продават при сегашните пазарни условия.

Някои сделки, както винаги, значително изостават от очакваното, тъй като амбициите на семейния бизнес и цената се оказват сериозни спирачки. Сред тези сделки изпъкват предложеното сливане на Puig Brands SA с Estee Lauder Cos., което щеше да създаде една от най-големите компании за парфюми и грижа за кожата в света, както и краткотрайните дискусии между производителя на уиски Jack Daniel's Brown-Forman Corp. и френския конкурент Pernod Ricard SA относно потенциално сливане.

Втората половина на годината се очаква да бъде също толкова добра или дори по-добра, смятат експерти.

В началото на годината някои компании бяха по-предпазливи и се опитваха да прогнозират как ще се развият нещата. Сега те видяха как конкурентите им излизат на пазара.

Разбира се, пазарът ще трябва да се справи с някои потенциални насрещни ветрове и предизвикателства през следващите шест месеца, за да подобри предишните рекорди.

„Има няколко опасения на хоризонта, като например какво ще се случи с икономиката и изборите през ноември, но мисля, че доверието е силно в момента“, посочва Менделоу от Evercore.