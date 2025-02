Европейските банки се ангажират с климатична група, изоставена от американските кредитори

Някои от най-големите банки в Европа обявиха ангажимента си към най-мащабния климатичен алианс в света в опит да запълнят празнината, оставена от напускането на американските кредитори, съобщава Bloomberg.

По време на пресконференция в четвъртък главният изпълнителен директор на Societe Generale SA Славомир Крупа каза, че френската банка „не планира да напусне“ организацията Net-Zero Banking Alliance (NZBA).

Междувременно ръководителят на ING Groep NV Стивън ван Райсвайк заяви пред журналисти, че NZBA остава „много полезен форум“, така че „не виждам защо трябва да напускаме“.

Commerzbank AG и Credit Agricole SA направиха подобни изявления.

Декларациите в подкрепа за NZBA следват период на криза за алианса, в който най-големите му американски членове се оттеглиха след президентските избори в САЩ на 5 ноември. Оттогава президентът Доналд Тръмп разруши климатичната програма на своя предшественик – Джо Байдън, като отделно издаде заповед САЩ да напуснат Парижкото споразумение за климата, сключено през 2015 г.

Въпреки че Европа се бори със собствената си реакция срещу екологичните, социалните и управленските (ESG) разпоредби, нейните най-големи банки остават ангажирани да работят заедно с блока в битката с изменението на климата.

Commerzbank заяви, че подкрепата за NZBA е „ядро“ на нейната стратегия за устойчивост. И по-рано тази седмица главният изпълнителен директор на Credit Agricole Филип Брасак обеща неговата банка да остане член на NZBA, отбелязвайки, че „извънредната климатична ситуация никога не е била толкова очевидна“.

Уебсайтът на NZBA в момента показва, че групата има около 135 членове от над 40 държави. Участващите банки се ангажират да прехвърлят финансираните от тях емисии, за да се приведат в съответствие с „пътищата към въглеродна неутралност до 2050 г.“. От тях също се изисква да предоставят цели за 2030 г., за да покажат, че са напът и да документират напредъка си.

Ползите от членство в NZBA включват получаване на достъп до преговори с други банки за това как да бизнесите да се справят с финансираните емисии.

Крупа казва, че членството в NZBA дава на SocGen „възможност за задълбочен диалог по сложна тема, за да разберем по-добре нашите преки, но и непреки емисии“.

Докато с NZBA се ангажират много банки, отворени за диалог относно това как да се справим с изменението на климата, „няма причина да напускаме банковия съюз“, посочва Ван Райсвайк от ING.

От изборите в САЩ до 7 януари от NZBA се оттеглиха Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp. и Wells Fargo &. Co. Банките заявиха, че въпреки напускането си, те ще продължат да помагат на клиентите да постигнат едно бъдеще с по-малко въглеродни емисии.