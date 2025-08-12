Италия защитава пред ЕС правото си да ограничи опита на UniCredit да придобие Banco BPM

Италия се противопоставя на критиките на Европейския съюз (ЕС) относно правомощията на Рим да блокира или ограничава сделки, които премиерът Джорджа Мелони наскоро използва при опита на UniCredit SpA да придобие Banco BPM SpA, съобщава Bloomberg.

Италианското правителство заяви в писмо до Брюксел, че условията, които е определило за постигане на сделка са в съответствие със законодателството на ЕС. Рим изпрати отговора си след предварително заключение на Европейската комисия (EK), според което правителството на Мелони може да е нарушило законодателството на блока.

Говорител на италианското правителство отказа коментар. ЕК потвърди, че Италия е отговорила на предупреждението ѝ, без да разкрива съдържанието на писмото.

„Комисията сега ще оцени отговора на Италия и ще обмисли следващите стъпки“, заяви говорителят Леа Зубер в отговор на въпроси на Bloomberg.

Миналия месец UniCredit реши да се оттегли от офертата си за придобиване на по-малкия конкурент, слагайки край на осеммесечния спор с Banco BPM и италианското правителство относно плана за създаване на най-големия кредитор в страната. Въпреки че офертата е оттеглена, разследването на ЕС продължава и може да доведе до официално производство срещу Италия за нарушаване на законодателството на блока.

Резултатът от този процес може също така да повлияе на бъдещата стратегия за придобиване на UniCredit, като главният изпълнителен директор Андреа Орсел сигнализира, че би могъл да поднови офертата за Banco BPM, ако условията се променят значително.

Сблъсъкът между Брюксел и Рим подчертава продължаващата политическа съпротива срещу консолидацията на банките в цяла Европа. Правителствената опозиция се очертава като препъни камък и в Испания, където BBVA SA се опитва да придобие конкурента Banco Sabadell SA.

Брюксел, който преди това одобри потенциална сделка между UniCredit и Banco BPM, твърди, че намесата на Италия може да наруши правилата на блока за сливания и че не е достатъчно обоснована. ЕК предупреди, че позицията на правителството изглежда „несъвместима с други разпоредби на правото на ЕС, включително свободното движение на капитали и пруденциалния надзор на Европейската централна банка“.