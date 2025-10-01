ЕЦБ: Европейските банки могат да извлекат значими ползи от зеления преход

Европейските банки изграждат конкурентно предимство в преследването на възможности, свързани с прехода към зелена икономика, смята Франк Елдерсон, член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ).

„Кредиторите в региона се превръщат в лидери в индустрията при управлението на устойчиви фондове и емитирането на зелени облигации“, посочи той в реч във Франкфурт, цитиран от Bloomberg. „Да останем начело е от решаващо значение, като имаме предвид по-широката конкурентоспособност на банките и Европа като цяло“, добави финансистът.

Коментарите му подхранват нарастващото разделение между възгледите за устойчивото финансиране в Европа и САЩ. Елдерсон отбеляза 80-процентното увеличение на управляваните активи в устойчиви фондове между 2020 и 2024 г. като доказателство, че пазарът е твърде голям, за да бъде пренебрегнат.

„Зеленият преход носи със себе си огромна нужда от финансиране и представлява бизнес възможност за банките да помогнат на своите клиенти“, каза той.

По думите му банките са направили „впечатляващи стъпки“ в преодоляването на рисковете, свързани с климата и природата, но все още има място за подобрения. Сред областите, които се нуждаят от внимание, е управлението на ипотечните портфейли от банките, където кредиторите все още „пренебрегват“ физическите климатични рискове, посочи централният банкер.

Според него в бъдеще рисковете, свързани с климата и природата, ще бъдат включени и в стандартните и редовни надзорни дейности на ЕЦБ.

Франк Елдерсон сравни икономическите последици от климатичните промени с щетите, нанесени от световната финансова криза през 2008 г.

„През следващите пет години екстремните климатични явления могат да изложат на риск до 5% от икономическия продукт на еврозоната“, заяви той. „Това би било шок, подобен по мащаб на голямата финансова криза“, добави централният банкер.