ЕЦБ понижава капиталовите изисквания за банките след добри резултати на стрес теста

Така тя подкрепя способността им да изплащат дивиденти на акционерите

11:56 | 18.11.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейската централна банка (ЕЦБ) леко понижи количеството капитал, което изисква да поддържат банките, като така подкрепя способността им да изплащат дивиденти на акционерите, след като успешно преминаха финансовата проверка по-рано тази година, предава Bloomberg.

Минималният праг за общия капитал от първи ред ще спадне на 11,2% от активите с риск през следващата година спрямо 11,3% през 2025 г., съобщи базираната във Франкфурт финансова институция. Банковият сектор надвишава този праг с голяма разлика, достигайки до ниво от 16,1% през юни.

Европейските банки продължават да се възползват от края на отрицателните лихви и използват печалбите и излишния капитал, за да изплащат дивиденти и да изкупуват обратно свои акции. Въпреки че ЕЦБ продължава да предупреждава за рискове от търговски бариери и геополитически конфликти, секторът се справи добре в стрес теста за уязвимост към такива шокове, резултатите от който бяха публикувани през август.

ЕЦБ съобщи още, че е премахнала т.нар. „добавки към капитала“ за някои банки, след като те са предупредили за недостатъците, свързани с рисковете от финансиране с ливъридж. Броят на банките, за които е била приложена тази мярка, е спаднал на шест от девет.

Последна актуализация: 11:56 | 18.11.25 г.
политика на централните банки политика на европейската централна банка
