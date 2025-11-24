Лагард: Приемането на изкуствения интелект все още може да даде предимство на Европа

Икономиката на Европа трябва да прегърне изкуствения интелект (AI) и да премахне всички пречки, които могат да забавят разпространението му, за да не пропусне ползите от технологията. Това заяви председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

Въпреки предупрежденията от някои нейни колеги за прекалено високи оценки на компаниите в областта на изкуствения интелект, тя призова да се погледне по-широката картина. На конференция в Братислава Лагард каза, че интензивните инвестиционни вълни, включително колебанията в цикъла, не са необичайни. Тя посочи и доказателства за реални икономически ползи, които идват по-бързо, отколкото при предишни технологични пробиви.

„Ако това е пътят, по който вървим - а аз вярвам, че е така - Европа трябва да се позиционира в съответствие“, посочи председателят на ЕЦБ. „Трябва да премахнем всички препятствия, които ни пречат да приемем тази трансформация. В противен случай рискуваме вълната на внедряване на изкуствения интелект да ни подмине и да застрашим бъдещето на Европа“, добави тя.

Коментарите ѝ подчертават как централните банки по света се опитват да разберат потенциалното икономическо въздействие на изкуствения интелект. Представители на Федералния резерв на САЩ са единодушни, че използването му ще бъде преобразяващо, въпреки че все още нямат твърдо мнение как точно ще се проявят ефектите.

В Европа този въпрос също е част от по-широкия дебат как да се възстанови икономическият растеж. Доклад от 2024 г., изготвен от бившия председател на ЕЦБ Марио Драги, посочва, че една от ключовите причини за изоставането на производителността в региона е неспособността да се възползва от първата дигитална революция.

Кристин Лагард каза, че блокът не трябва да допуска същата грешка отново. Дори САЩ и Китай да водят в иновациите, бързото приемане и умното използване на изкуствения интелект „могат да превърнат късното стартиране в конкурентно предимство“, добави тя.

„Европа все още може да се открои като силен участник, ако действа решително. Целта ни не трябва да бъде да изграждаме най-мощните модели с изкуствен интелект, а да внедрим AI навсякъде“, посочи финансистът.

Изправена пред външни предизвикателства като американските мита и войната в Украйна, Лагард често призовава за реформи за отключване на растежа у дома. В петък тя настоя за повече и по-интелигентни стъпки към задълбочаване на европейската интеграция - концепция, която присъства и в думите ѝ за изкуствения интелект.

„Ако позволим разходите ни за енергия да останат високи, ако регулациите продължават да бъдат фрагментирани и ако капиталовите пазари не успяват да се интегрират и да насочват дългосрочно финансиране с поемане на риск в големи мащаби, разпространението на AI ще бъде по-бавно“, каза Лагард. „В крайна сметка бихме се изправили пред още една загуба на конкурентоспособност за много от нашите сектори и индустрии“, добави тя.