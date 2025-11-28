Банковите системи ще бъдат пренастроени за еврото в интервал от 4 часа на Нова година

IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
23:04 | 28.11.25 г.
Снимка: БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Преминаването на банковите системи у нас към еврото е планирано за периода 31 декември – 2 януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България. Всяка банка ще информира клиентите си за достъпността на своите дигитални канали в този период.

През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет.

В интервала между 21 часа на 31 декември и 1 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройване на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с временни прекъсвания на системите. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ.

Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите.

След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро. От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.

От Асоциацията на банките препоръчват да се предвиди известна сума в брой в лева за новогодишната нощ. Левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари, в периода на двойно обращение.

Последна актуализация: 23:11 | 28.11.25 г.
