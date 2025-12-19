Членовете на ЕЦБ са все по-предпазливи около бъдещите движения на лихвите

Представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ) са все по-предпазливи около бъдещото развитие на разходите по заемите и засега са склонни да запазят паричната си политика без промяна, докато проучват рисковете, свързани с инфлацията, предава Bloomberg.

По-малко от ден след като ЕЦБ запази депозитната си лихва на ниво от 2% за четвърто поредно заседание, редица финансисти заявиха, че е твърде рано да се каже какви ще бъдат следващите им стъпки след паузата, която според инвеститорите ще продължи няколко месеца.

Никой от тях не стигна до по-смелото изказване на Изабел Шнабел, член на Изпълнителния съвет, която наскоро заяви пред Bloomberg, че очаква следващата стъпка на ЕЦБ да бъде повишение на лихвите.

На въпроса дали е съгласен с това, гуверньорът на Финландската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Оли Рен отговори: „Не непременно“.

„В момента има голяма несигурност в икономиката в резултат на геополитическото напрежение и перспективите за търговска война и затова не даваме насоки за бъдещето“, заяви той пред финландския вестник Kauppalehti.

„Твърде е рано да се каже какви ще бъдат следващите движения на разходите по заемите в еврозоната“, посочи гуверньорът на Естонската централна банка Мадис Мюлер Bloomberg.

„Ако ме питате какво ще се случи след шест месеца или по-късно, честно казано, е твърде рано да се правят спекулации. Възможно е да си представим сценарии и в двете посоки. Ако икономиката в еврозоната не се развива толкова добре и инфлацията продължи да се забавя, тогава може би има причина лихвите да бъдат намалени още повече. Но е възможно и обратното“, добави той.

По думите му няма основания за прибързана промяна на лихвените проценти нагоре или надолу. „Централните банкери трябва да изчакат, за да видят какво ще бъде икономическото развитие през следващите месеци и тримесечия“, посочи още Мюлер.

Според френския гуверньор Франсоа Вилроа дьо Гало има рискове и в двете посоки по отношение на инфлацията, но особено в посока надолу.

„Затова ще бъдем толкова гъвкави, колкото е необходимо, на всяка от следващите ни срещи“, заяви той.

„Виждаме, че несигурността остава висока и ще продължим да взимаме решения поотделно за всяка среща, като анализираме цялостната икономическа ситуация. Все пак изглежда, че инфлацията в еврозоната ще остане около 2%, следователно централната банка изпълнява задачите си и ще започнем следващата година от добра позиция“, смята латвийският гуверньор Мартинс Казакс.

Изказванията от петък подчертават продължаващата несигурност за Европейския съюз, дори и след като блокът постигна споразумение със САЩ за митата. Макар новите прогнози на ЕЦБ да сочат, че инфлацията ще остане близо до или на ниво от 2% за следващите три години, фактори, които все още могат да повлияят на цените, са по-високите държавни разходи, по-силното евро и войната в Украйна.

В частни разговори централните банкери допускат, че цикълът на пониженията на лихвите вероятно е приключил въз основа на най-новите прогнози за цените и неочаквано стабилната икономика, според източници, запознати с дебатите. Всякакви разговори за повишения на лихвите се считат за преждевременни, казват те.