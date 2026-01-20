Бесънт: Тръмп може да избере нов председател на Фед още следващата седмица

След месеци на спекулации президентът на САЩ Доналд Тръмп е близо до избора на следващия председател на Федералния резерв, заяви във вторник министърът на финансите Скот Бесънт.

Държавният глава е стеснил кръга до четирима кандидати за позицията на настоящия председател Джером Пауъл и скоро се очаква решението му, посочи Бесънт пред CNBC в кулоарите на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„Моето предположение е, че Тръмп може да вземе решение дори още следващата седмица. Проведохме сериозни разговори по темата. Стартирахме процеса още през септември с 11 много силни кандидати. Сега са сведени до четирима. Президентът се е срещнал лично с всеки от тях и решението ще бъде негово“, каза министърът.

Той не назова четиримата финалисти, макар че предишни коментари сочеха към списък от петима фаворити, сред които директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет, бившият член на Управителния съвет Кевин Уорш, настоящите членове на борда Кристофър Уолър и Мишел Боуман, както и главният стратег по облигациите в BlackRock Рик Рийдър.

Пазарите за прогнози се фокусират върху Хасет, Уорш и Уолър, макар представители на Белия дом да заявиха, че Рийдър също се е срещал с Тръмп и е предизвикал интерес. Напоследък Уорш се очерта като фаворит в платформата за залози Kalshi, следван от Рийдър и Уолър, след като Тръмп коментира, че би предпочел Хасет да остане на сегашната си позиция.

Скот Бесънт е ръководил процеса по подбора, но не посочи лични предпочитания.

Представители на Белия дом, включително Тръмп и министърът на финансите, редовно критикуват Джером Пауъл както за управлението на паричната политика и определянето на лихвените проценти, така и за цялостното ръководство на институцията. Последните развития включват призовка от Министерството на правосъдието към Пауъл във връзка с проекта за ремонт на централата на Фед.

Тръмп номинира Джером Пауъл за поста през 2017 г., след което той бе преназначен от Джо Байдън. Макар мандатът на Пауъл като председател да изтича през май, той ще има възможност да остане в Управителния съвет до 2028 г.