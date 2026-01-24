Възнаграждението на шефа на Goldman Sachs расте през 2025 г. с 20,5% до 47 млн. долара

Главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон е получил общо възнаграждение в размер на 47 милиона долара за 2025 г., което представлява ръст от 20,5 на сто на годишна база, съобщи банката в петък, цитирана от Ройтерс. Така Соломон се нарежда сред най-високоплатените ръководители на Wall Street.

Възнаграждението му надхвърля това на главния изпълнителен директор на JPMorgan Chase Джейми Даймън, чието заплащане за годината нарасна с малко над 10 на сто.

Пакетът на Соломон включва основна заплата от 2 млн. долара и 45 млн. долара променливо възнаграждение. За сравнение, през 2023 г. той е получил 31 млн. долара, а през 2024 г. – 39 млн. долара.

Goldman Sachs приключи силна финансова година, като през четвъртото тримесечие на 2025 г. отчете печалба над очакванията на анализаторите, подкрепена от активността при сливанията и придобиванията, както и от търговията на финансовите пазари.

През годината банката е консултирала редица мащабни сделки, сред които изкупуването на Electronic Arts от Саудитския държавен инвестиционен фонд, Silver Lake и Affinity Partners за 56,5 милиарда долара и придобиването на компанията за облачна сигурност Wiz от Alphabet за 32 млрд. долара.

Goldman Sachs е била и водещ гарант при първичното публично предлагане на акции на производителя на медицински консумативи Medline през четвъртото тримесечие – най-голямото първично предлагане в световен мащаб за 2025 г.

В резултат на тези сделки банката отново зае първо място в света по консултиране на сливания и придобивания, като е финализирала сделки на обща стойност 1,48 трилиона долара и е реализирала приходи от такси в това направление в размер на 4,6 милиарда долара.

От „Goldman Sachs изразиха и оптимизъм за развитието на инвестиционното банкиране през 2026 г., като отбелязаха, че по-благоприятната регулаторна среда в САЩ, по-ниските лихвени проценти и високата ликвидност насърчават компаниите да ускоряват сключването на сделки.

Под ръководството на Дейвид Соломон акциите на Goldman Sachs са поскъпнали с 53,5 на сто през 2025 г., изпреварвайки широкия пазарен индекс и повечето конкуренти в банковия сектор.

/БТА/