Обемът на незабавните преводи расте до 35,3 млрд. евро през 2025 г.

Най-динамичният сегмент от всички банкови плащания през миналата година в България са незабавните преводи, които отбелязват ръст от 69% и достигат 38,3 млн. броя. Това показват данни на БОРИКА, която е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България.

От банковата организация за разплащания отчитат, че делът на незабавните преводи в общия брой преводи нараства до 27% спрямо 18% година по-рано.

Обемът на незабавните преводи се увеличава с 87% и достига 35,3 млрд. евро, като вече формира 10% от стойността на всички банкови трансфери. Средната им стойност достига 922 евро, ръст с 11% на годишна база, което потвърждава, че скоростта вече се търси не само за микроплащания, а и за все по-широк кръг платежни нужди, коментират експертите на БОРИКА.

Общият брой на платежните операции през миналата година нараства с 12% до 139,8 млн. трансакции, а обемът им достига до 345,7 млрд. евро, което е увеличение от 35% на годишна база. Средната стойност на една платежна операция се увеличава от 2051 евро през 2024 г. до 2472 евро през 2025 г., което е ръст от 21%. Източник: БОРИКА

От БОРИКА коментират, че данните илюстрират промяната във финансовото поведение на физическите лица и бизнеса, като очертават нов стандарт в реалната икономика, изграден и наложен чрез националната платежна инфраструктура.

Незабавните преводи вече не са нишов продукт – потребителите ги възприемат като ежедневна необходимост, а толерансът към евентуално забавяне или несигурност спада. Ръстът в дела им както по брой, така и по обем, показва устойчива промяна – все повече физически лица и компании очакват осигуряването на сигурни незабавни плащания като стандартна услуга.

Източник: БОРИКА

По данни на Национална картова и платежна схема обемът на незабавните преводи между физически лица blink по мобилен номер (P2P) се утвърждават като най-разпознаваемия акцент в новото потребителско поведение.

През миналата година чрез услугата са направени 2,7 млн. превода, което е ръст от 98%, а обемът им е на стойност 424 млн. евро, като отбелязва значително увеличение от 125% на годишна база.

Средната стойност на превода „blink по мобилен номер“ достига 154 евро или годишен ръст от 14%, като потребителите не просто експериментират с услугата blink по мобилен номер, а я използват все по-често и с нарастващо доверие.

Източник: blink

Бързият ръст на незабавните плащания носи безспорни ползи за икономиката, но поставя и нови предизвикателства, свързани с управлението на риска от потенциални измами. В стратегията си БОРИКА залагат на централизирано откриване и управление на измами в реално време.

Ключов елемент от нея е услугата Verification of Payee (VoP) – проверка на получателя, която информира платеца за евентуални несъответствия между IBAN и името на получателя още преди иницииране на превода. За държавите от еврозоната изискването за VoP влезе в сила от 9 октомври 2025 г., а в България ще се прилага от 9 юли 2027 г. БОРИКА надгражда тази превенция с цялостна антифрод рамка, която обхваща картови плащания, преводи и оперативни процеси.