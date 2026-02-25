Нетните активи на пенсионните фондове у нас са нараснали с 16% през 2025 г.

Нетните активи на пенсионните фондове в България достигат 30,781 млрд. лв. към 31 декември 2025 г., като в сравнение с края на предходната година те нарастват с 16,17%, сочат предварителни данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 16,76 на сто на годишна база. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 13,41% и 10,48%. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 8,12 на сто.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове надхвърля 5,126 млн. души, като нараства спрямо края на 2024 г. с 1,19 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през 2025 г. са общо 3,354 млрд. лв. и се увеличават с 13,46 на сто в сравнение с 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 13,43 на сто, а в професионалните пенсионни фондове – от 10,60 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – 18,44 на сто. Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми отчита ръст от 2,35 на сто в постъпленията от осигурителни вноски.

Към 31 декември 2025 г. участниците в управляваните от пенсионноосигурителни дружества (ПОД) фондове са общо 5,171 млн. души, като над 5,126 млн. от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, малко над 35 хил. са лица, получаващи разсрочени плащания, и 9554 са пенсионери. През миналата година общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 1,47%.

Общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на пенсионноосигурителни дружества е 31,175 млрд. лв., като 30,781 млрд. лв. са нетните активи на пенсионните фондове, а 393 млн. лв. на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на пенсионноосигурителните дружества нараства през годината с 4,45 млрд. лв., или с 16,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86,86 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,40 на сто, и доброволните пенсионни фондове – 5,42 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,68 на сто, изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,58 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,06 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания към 31 декември, са 44 090, от които 8821 пенсионери и 35 269 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 19 млн. лв. за пенсии, 175,4 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 1 млн. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии през 2025 г. е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 522,92 лв.