Нетните активи на пенсионните фондове у нас са нараснали с 16% през 2025 г.

Средният размер на изплатените пенсии е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 522,92 лв.

15:31 | 25.02.26 г. 2
Снимка: Freepik.com
Снимка: Freepik.com

Нетните активи на пенсионните фондове в България достигат 30,781 млрд. лв. към 31 декември 2025 г., като в сравнение с края на предходната година те нарастват с 16,17%, сочат предварителни данни на Комисията за финансов надзор (КФН). 

Най-бързо нарастват нетните активи на универсалните пенсионни фондове, които отчитат ръст от 16,76 на сто на годишна база. Следват професионалните пенсионни фондове и доброволните пенсионни фондове с ръст за същия период от съответно 13,41% и 10,48%. Отчетеният ръст от доброволния пенсионен фонд по професионални схеми за периода е 8,12 на сто.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове надхвърля 5,126 млн. души, като нараства спрямо края на 2024 г. с 1,19 на сто.

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през 2025 г. са общо 3,354 млрд. лв. и се увеличават с 13,46 на сто в сравнение с 2024 г. Постъпленията от осигурителни вноски в универсалните пенсионни фондове регистрират ръст от 13,43 на сто, а в професионалните пенсионни фондове – от 10,60 на сто. Най-висок ръст в постъпленията от осигурителни вноски се наблюдава при доброволните пенсионни фондове – 18,44 на сто. Доброволният пенсионен фонд по професионални схеми отчита ръст от 2,35 на сто в постъпленията от осигурителни вноски.

Към 31 декември 2025 г. участниците в управляваните от пенсионноосигурителни дружества (ПОД) фондове са общо 5,171 млн. души, като над 5,126 млн. от тях са осигурени лица в пенсионните фондове, малко над 35 хил. са лица, получаващи разсрочени плащания, и 9554 са пенсионери. През миналата година общият брой на участниците във фондовете се е увеличил с 1,47%.

Общият размер на нетните активи на всички фондове под управление на пенсионноосигурителни дружества е 31,175 млрд. лв., като 30,781 млрд. лв. са нетните активи на пенсионните фондове, а 393 млн. лв. на фондовете за извършване на плащания. Размерът на нетните активи под управление на пенсионноосигурителните дружества нараства през годината с 4,45 млрд. лв., или с 16,65 на сто.

С най-голям относителен дял в нетните активи на всички фондове са нетните активи на универсалните пенсионни фондове – 86,86 на сто, следвани от професионалните пенсионни фондове – 6,40 на сто, и доброволните пенсионни фондове – 5,42 на сто. Четвърто място в подреждането заемат фондовете за разсрочени плащания с относителен дял от 0,68 на сто,  изпреварвайки фондовете за изплащане на пожизнени пенсии с 0,58 на сто и доброволния фонд по професионални схеми с 0,06 на сто.

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания към 31 декември, са 44 090, от които 8821 пенсионери и 35 269 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст. През 2025 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 19 млн. лв. за пенсии, 175,4 млн. лв. за разсрочено изплащане на осигурени лица и 1 млн. лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Средният размер на изплатените пенсии през 2025 г. е 237,87 лв., а средният размер на разсроченото плащане е 522,92 лв.

25.02.26 г.
plc
преди 1 час
Някой може ли да каже в коя европейска държава пенсионните фондове имат толкова висока такса - около 4% от постъващите средства ?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Bobo11
преди 2 часа
Моля да се опитате да анализирате предоставените данни, които не представят необходимата информация за отделното осигурено лице и не представляват особена ценност за него. Никакви конкретни положителни или отрицателни характеристики не се открояват от този водопад от стойности. Все пак не всички читатели са без образование.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
