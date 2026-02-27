Евромиграцията е успешна с 200 млн. евро инвестиции от банките и над 25 хиляди служители

С предварителната подготовка, технологичната готовност и активната комуникация с обществото, от страна на банките, преходът от лев към евро беше осъществен изключително плавно. Това пише в анализа на Асоциацията на банките в България как беше направена историческата стъпка със замяна на българския лев с европейската валута.

Процесът премина организирано, прозрачно и с висока степен на координация между участниците в него. Миграцията на картовите системи беше извършена в рамките на три часа, а готовността за работа на автоматизираните банкоматни устройства започна още в 00:00 часа на 1 януари 2026 г. Всичко това беше възможно благодарение на 200 млн. евро инвестиция от страна на банковия сектор за подготовка за евромиграцията, посочват в обзора от АББ.

Източник: АББ по данни на БНБ

От банковата асоциация посочват, че в процеса по присъединяване към еврозоната са участвали над 25 хиляди служители, заети в банковия сектор. Всеки от тях е бил ангажиран в различен аспект на процеса на съответния етап. В първите дни на въвеждане на еврото банките обслужваха над 120 хиляди клиенти на ден, при висока степен на организация в банковите клонове, коментират от АББ.

Към средата на февруари в обращение са останали под 4 млрд. лв., т.е. извлечени са близо 85% от левовете в обращение спрямо пиковата им стойност в началото на 2025 г.

Източник: АББ по данни на БНБ

При влизането си в еврозоната банковият сектор е устойчив, добре капитализиран и високо ликвиден. Към 31 декември 2025 г. в България оперират 23 банки, като шест от тях са клонове на чуждестранни финансови институции. Общата сума на активите на банковата система нараства с 18,5% до 116 млрд. евро спрямо 2024 г.

Източник: АББ по данни на БНБ

По изчисления на АББ, въз основа на данни от управление „Банков надзор“ на БНБ, делът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) в общата сума на заемите се понижава от 1,79% към декември 2024 г. до 1,55% към края на миналата година.

Делът на „лошите заеми“ за фирмите се понижава от 2,30% към края на 2024 г. до 2,16% към края на четвъртото тримесечие на 2025 г. Нивото при жилищните кредити се понижава от 0,44% до 0,32%, а при потребителските кредити – от 3,60% към 31 декември 2024 г. до 3,34% към края на четвъртото тримесечие на 2025 г.

Източник: АББ по данни на БНБ

В АББ отчитат, че коефициентът на ликвидно покритие (LCR) е на ниво от 281% при 241% в края на 2024 г. По данни на ЕЦБ в края на септември 2025 г. отношението на ликвидно покритие за банките, участващи в Единния надзорен механизъм, възлиза на 156,73%.