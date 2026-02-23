Д. Събев: Рискуваме да пропилеем жертвите на рестриктивната фискална политика след 1997 г.

България рискува да пропилее резултата от жертвите на рестриктивна монетарна и фискална политика след 1997 г. За това предупреди икономистът д-р Димитър Събев, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него, ако до този момент реалната икономика е успявала да лавира между рисковете, в момента се наблюдават опасности в енергетиката, в данъчната политика и в други ключови сфери. „Това се случва точно в момент, в който България би трябвало да започне да бере плодовете на усилията си – доходите да растат, хората да се връщат от чужбина, защото страната става по-добро място за живот“, заяви той.

Макар Димитър Събев да остава оптимист за развитието на икономиката на страната и в началото на 2026 г. – най-вече поради ефектите от влизането в еврозоната, политическата обстановка, по думите му, заплашва да не се сбъднат прогнозите поради риска от невъзможността България да състави работещо правителство. Той подчерта, че липсата на политическа стабилност е лош сигнал за големите инвеститори.

Според него един от рисковете е дали правителството ще бъде фокусирано върху реалната икономика и управлението, или ще бъде доминирано от телевизионни и популистки послания. „Има много възможности икономическата перспектива да бъде обърната“, посочи икономистът.

Събев заяви, че страната има нужда от стабилно и предвидимо управление с ясен курс за решаване на реалните проблеми. „Бих искал да видя след изборите, че в България правителството ще се ориентира към решаването на проблемите, но не виждам как ще стане това“, посочи Събев.

Той изтъкна като сериозно разделението между регионите в България и икономическите неравенства между тях. „Има механизми за справяне с проблема, но държавата трябва да разбере, че не трябва да се занимава с контрол на цените, а с подкрепа за изоставащите региони – Северозападна България, части от Североизточна и Югоизточна България. Това включва и планиране, което беше напълно отречено след 1989 г., а всъщност всяка успешна икономика има стратегическо планиране“, коментира икономистът.

Съветът му е да се работи планомерно върху създаването на предпоставки за подобряване на качеството на живот, което, по думите му, при нас го няма. Икономистът подчерта, че икономическите разлики на регионално ниво се задълбочават, което означава, че в някои области липсва частен бизнес, а общината е най-големият работодател.

„Виждаме как конкретни области изостават, но в същото време това не означава, че там няма богати, дори напротив. Моделът на икономика, базирана на износ на суровини, като България, която изнася 40% от производството си създава малка група много богати хора и обедняване на мнозинството“, анализира икономическата ситуация в страната Събев.

По думите му, това „формира субоптимално пазарно равновесие“, което не може да се реши от пазара. „Това не е въпрос на социализъм, а на разумна капиталистическа политика", заяви той. „Дълго време при нас е казваше, че не трябва да има такава изобщо и пазарът всичко ще реши. То вече се вижда – пазарът решава", допълни той.

Трябва ли държавата да регулира крайните цени? Кои са механизмите, с които тя може да им влияе ефективно? Заплашен ли е експортният потенциал на България?

