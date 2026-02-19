Чуждите инвестиции в България се увеличиха с над 14% през 2025 г.

Притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България от януари до декември миналата година е положителен в размер на 3,261 млрд. евро. Той е по-голям с 405 млн. евро (14,2%) на годишна база – през 2024 г. възлезе на 2,856 млрд. евро. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ), които подлежат на ревизия в бъдеще.

Само през декември ПЧИ са на плюс с 383,2 млн. евро, при положителен поток от 176,6 млн. евро година по-рано, което е увеличение повече от два пъти.

Източник: БНБ

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) излиза на плюс със 119,7 млн. евро за миналата година. Той е по-голям с 53 млн. евро от този за 2024 г., който е положителен в размер на 66,8 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е на минус с 19,7 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 21,1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 15,3 млн. евро за януари – декември 2024 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е с положителна стойност миналата година – 3,694 млрд. евро. Година по-рано тя излезе на плюс с 2,744 млрд. евро.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) за 2025 г. е отрицателен и възлиза на 552,6 млн. евро, при положителна стойност от 45,5 млн. евро за периода от януари до декември 2024 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – декември 2025 г. са от Нидерландия (635,9 млн. евро), Гърция (476,9 млн. евро) и Италия (315,5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Малта (257,3 млн. евро) и САЩ (216,5 млн. евро).

Източник: БНБ

По предварителни данни нетният поток на преки инвестиции в чужбина за януари – декември 2025 г. възлиза на 377,4 млн. евро, при 633,4 млн. евро за същия период на предходната година. През декември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 24 млн. евро, при отрицателна стойност от 74,4 млн. евро година по-рано.