Решението на Пауъл за мястото му в борда на Фед може да определи лидерството на Уорш

Предстоящото решение на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл дали да запази мястото си в Управителния съвет на централната банка на САЩ след изтичането на мандата му като ръководител в момента е ключов фактор за това как ще се развие мандатът на потенциалния му наследник Кевин Уорш, както и дали президентът Доналд Тръмп и министърът на финансите Скот Бесънт ще могат да осъществят някаква реформа на структурата, дейността и паричната политика на финансовата институция.

В сряда Пауъл за първи път се изказа директно по въпроса, като заяви, че няма да напусне Фед, поне докато наказателното разследване, водено от американския прокурор Джанин Пиро, не приключи „напълно и окончателно, с прозрачност“, пише Ройтерс. Той добави, че все още не е решил дали да остане още по-дълго на поста си като член на Управителния съвет, който продължава до 2028 г. – доста след потенциалното начало на ръководството на Уорш в централната банка.

Някои анализатори все още смятат, че е малко вероятно Фед да се окаже с „двама папи“ – препратка към средновековния разкол в Католическата църква – и смятат, че настоящите дебати между Пауъл и републиканските сенатори, които го подкрепят, и Пиро и администрацията на Тръмп ще приключат с прекратяване на разследването, потвърждаване на Уорш като председател на централната банка от Сената на САЩ и пенсиониране на Пауъл.

Тъй като ключови републиканци като сенаторът от Северна Каролина Том Тилис и други заявяват, че няма да гласуват в подкрепа на Уорш, докато Пиро не оттегли от разследването си, необходимото условие на Пауъл за напускане вероятно ще бъде изпълнено, преди да встъпи в длъжност новият ръководител на Фед. Това заявява пред Ройтерс Марк Спиндел, главен инвестиционен директор в Potomac River Capital и съавтор на книга за политическата история на централната банка на САЩ.

„Ако правните проблеми бъдат решени и Тилис се оттегли, а изборът на Кевин Уорш бъде потвърден, вярвам, че Пауъл ще се пенсионира“, казва Спиндел. „Мисля, че той ще прояви уважение към новия председател, след като разследването на Пиро приключи“, добавя той.

Дали Пауъл, чийто мандат като председател на Фед изтича през май, ще остане в централната банка още по-дълго, е сложен въпрос. Има и други заплахи за централната банка на САЩ, включително усилията на Тръмп да уволни члена на Управителния съвет Лиса Кук, и коментарите на Бесънт относно въпроси като налагането на изисквания за местожителство за председателите на регионалните клонове на Фед. Пауъл може би ще иска да види тези въпроси решени, преди да напусне поста си.

Липса на съвременен модел

Пред репортери в сряда, след като Фед запази лихвените проценти без промяна за втори път тази година, Пауъл заяви, че ще реши дали да остане в Управителния съвет „въз основа на това, което смятам за най-добро за институцията и за хората, на които служим“ – позиция, която все пак би могла да постави Уорш и централната банка в неизвестност и да постави въпроса за това каква роля ще играе Пауъл и за колко време.

Анализаторът от LH Meyer Дерек Танг смята, че засега „източникът на влияние на Пауъл се крие по-скоро в това, че все още не е взел решение, за да предизвика по-добро поведение от страна на Тръмп“.

Ако изглежда, че има реални заплахи за Фед, дори и след като Уорш поеме поста, Пауъл логично би могъл да остане на поста си до след междинните избори в САЩ през ноември, резултатите от които биха могли да променят баланса на силите в Конгреса, или и след това, ако рисковете за независимостта на Фед продължат до края на мандата му в борда през 2028 г. - последната година от президентството на Тръмп.

Това би било рисковано – други членове на Управителния съвет на Фед биха могли да напуснат, например, предоставяйки на администрацията нови свободни места за запълване и по-голямо влияние, независимо от присъствието на Пауъл.

При липсата на съвременен прецедент за ролята, която Пауъл ще поеме като бивш председател на Фед, съществува риск той да бъде възприет като действащ по политически съображения, за да защити независимостта на Фед именно от политиката – нещо, което е трудно за постигане.

„Оставането на Пауъл създава конфронтация спрямо новия председател, Белия дом и Сената“, казва Винсент Райнхарт, главен икономист в BNY Investments и бивш ръководител на отдела за парични въпроси на Фед. Единствената подобна ситуация се е случила през 50-те години, когато напускащият председател на Фед Маринър Екълс е бил помолен от президента Хари Труман да остане в Управителния съвет, за да помогне с управлението на икономиката след войната. „Тази динамика е била различна“, посочва Райнхарт.

Неписаното правило, според което председателите на Фед напускат постовете си на членове на Управителния съвет, се дължи отчасти на уважение към структурата на институцията. Макар Фед да трябва да бъде независим от политическо влияние при определянето на лихвените проценти, той не трябва да бъде независим от изборните резултати – като четиригодишните мандати на най-висшите служители на Фед са съгласувани с циклите на президентските избори, което позволява на всеки нов държавен глава да назначи ръководител на Фед. Мандатите на управителите на Фед се определят по отделен 14-годишен график, за да бъдат защитени от политически съображения.

Кристофър Ходж, главен икономист за САЩ в инвестиционната банка Natixis CIB, посочва, че решението на Пауъл да остане член на Управителния съвет би могло „да бъде полезен противовес, ако Федералният резерв бъде подложен на неоправдано влияние от политически фактори. „Администрацията показа, че ще опита да използва всички налични инструменти, за да повлияе на централната банка – подход, който няма непременно да отслабне при Уорш“, добавя той.

Ходж заявява, че според него институционалните предпазни механизми ще се запазят и че Уорш, след като бъде назначен за председател на Фед, „ще се съобразява с това как историята ще го оцени“.

„След като бъде утвърден от Сената, той ще бъде извън политическото влияние на президента. Той ще използва тази независимост, за да прилага политиката така, както сметне за добре“, казва Ходж.