Битката за нов изпълнителен директор на Monte Paschi се задълбочава

Бордът на директорите на Banca Monte dei Paschi di Siena SpA ще обсъди потенциални мерки за ограничаване на главния изпълнителен директор Луиджи Ловалио, докато битката за лидерския пост на най-старата банка в света ескалира, пише Bloomberg.

Очаква се бордът на италианския кредитор да използва предварително насрочено заседание в понеделник, за да обсъди дали Ловалио може да остане на поста си, след като той реши да се кандидатира за още един мандат въпреки плана на кредитора да го замени, посочват източници, запознати с темата.

Бордът може да обмисли редица действия, включително искане към Ловалио да подаде оставка или намаляване на правомощията му и ефективно отстраняване от работа до официалното изтичане на мандата му в средата на април.

Представител на банката отказа коментар по темата.

Резултатът от дискусията вероятно ще постави основите за евентуален сблъсък между главния изпълнителен директор и борда след седмици на борба между ръководството на банката и влиятелните акционери поради поглъщането на Mediobanca SpA. Въпросът дали Mediobanca да остане листната на фондовата борса и как да се управлява дела ѝ в Assicurazioni Generali SpA, най-големият застраховател в Италия, се оказа дълбоко разделящ.

Придобиването на Mediobanca, най-голямата независима инвестиционна банка в Италия, за 17 млрд. долара, сложи край на трансформацията на Monte Paschi под ръководството на Ловалио. Но планът му за пълна интеграция на Mediobanca не успя да впечатли акционерите, а съдебно разследване, свързано със сделката, помрачи успеха му.

Ловалио отрече да е извършил неправомерни действия, а Monte Paschi изрично го подкрепи по въпроса.

Бордът на директорите на банката положи основите за напускането на 70-годишния изпълнителен директор по-рано този месец, като го изключи от списъка с кандидати, за които акционерите ще гласуват през април, когато изтича мандатът на Ловалио.

Инвестиционното дружество на семейство Тортора, PLT Holding, което притежава повече от 1,2% от Monte Paschi, представи през уикенда алтернативен списък с предложени членове на борда, който включва Ловалио като главен изпълнителен директор, подготвяйки се за сблъсък с ръководството на банката.

Включването на Ловалио в листата се счита за несъвместимо с интересите на банката, тъй като кандидатурата му противоречи на натиска за промяна в ръководството, подчертават източниците.

Ловалио също така не е информирал Monte Paschi, че ще се кандидатира за нов мандат, присъствайки в алтернативен списък.

Луиджи Ловалио. Снимка: Bloomberg

Бордът на Monte Paschi номинира трима потенциални кандидати за главен изпълнителен директор, които да наследят Ловалио, всички с управленски опит във финансите. Това са главният изпълнителен директор на Acea SpA Фабрицио Палермо, бившият главен изпълнителен директор на Illimity Корадо Пасера ​​и бившият висш мениджър на UniCredit SpA Карло Вивалди като претенденти за най-високия пост я банката.

Списъкът е съставен от номинационния комитет и е одобрен от членовете на борда, чийто мандат изтича на 15 април. Тогава акционерите ще гласуват списъка, както и за всички конкурентни кандидатури, които може да бъдат представени.

Въпреки че официалното назначаване на следващия главен изпълнителен директор в крайна сметка е в компетенциите на новосформирания борд, включването на конкретни имена за ролята дава индикация за крайния резултат.