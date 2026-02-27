Мелони: Ролята на правителството на Италия в Monte Paschi е приключила

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че ролята на правителството в Banca Monte dei Paschi di Siena SpA „е приключила“, което показва, че нейната администрация няма да участва в бъдещото управление и стратегическите решения на кредитора, съобщава Bloomberg.

„Това беше едно от онези сложни досиета, които наследихме и с които се справихме успешно“, заяви Мелони, описвайки спасяването и преструктурирането на банката като „много амбициозно“.

Кредиторът сега е „солидна институция“, подчертава тя.

Миналата година Monte Paschi завърши придобиването на по-големия си конкурент, Mediobanca SpA, за 17 млрд. евро. По този начин компанията създаде третия по големина кредитор в Италия по активи, променяйки финансовия пейзаж на страната.

Monte Paschi обяви по-рано през деня, че планира да върне около 16 млрд. евро на инвеститорите до 2030 г., като се стреми към увеличаване на приходите и печалбата чрез реализиране на ползите от придобиването.

Мелони коментира ситуацията с Monte Paschi в деликатен момент, тъй като банката се готви да поднови борда си - процес, който може да се окаже решаващ за следващата стратегическа фаза от развитието на кредитора.

Базираната в Сиена банка беше спасена през 2009 г. и национализирана осем години по-късно след серия от нарастващи загуби. Резкият обрат под ръководството на главния изпълнителен директор Луиджи Ловалио, подкрепен от по-високи лихвени проценти, възстанови рентабилността и пазарното доверие, позволявайки на правителството на Мелони постепенно да продаде дела си. Подкрепена от Рим и ключови акционери, Monte Paschi смая финансовия сектор на Италия с някога немислимата оферта за Mediobanca, отбелязвайки драматичен обрат в своето развитие.

След като наблюдаваше този процес, правителството на Мелони сега се отдръпна от кредитора. Рим държи около 4,9% в Monte Paschi - остатъчен дял, който „очевидно не ни дава възможност да упражняваме влияние върху управлението“, подчертава Мелони.

„Бих казала, че да, ролята на правителството е приключила“, заяви тя, отбелязвайки, че Рим „няма да участва в назначаването на нови административни и надзорни органи“.

Премиерът повтори, че макар да подкрепя създаването на „трети банков център“ в Италия, който да балансира между най-големите кредитори в страната, подобен резултат „не зависи от нас“, предвид намаленото участие на държавата и решението ѝ да не запазва контрол.