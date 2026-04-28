ЯЦБ запази основната лихва без промяна и повиши прогнозата за инфлацията

Японската централна банка (ЯЦБ) запази основната си лихва без промяна на ниво от 0,75% във вторник. В същото време тя ревизира нагоре прогнозите си за инфлацията заради нарастващите рискове от страна на предлагането, свързани с войната на САЩ и Израел в Иран, предаде CNBC.

Решението бе взето с противоречиво гласуване от 6 срещу 3 гласа и съответства на очакванията на анализаторите, анкетирани от Ройтерс. Несъгласните с този ход членове на Управителния съвет предложиха повишение на лихвата до 1%, посочвайки, че напрежението в Близкия изток увеличава рисковете от по-бърза инфлация.

Японската централна банка също така понижи прогнозата си за икономически растеж за фискалната 2026 г. до 0,5% от 1% и значително повиши очакванията си за базовата инфлация до 2,8% от 1,9%. Новата прогноза е осезаемо над целта на паричния орган от 2%.

Банката предупреди, че икономическият растеж на Япония вероятно ще се забави, тъй като се очаква поскъпването на суровия петрол вследствие на кризата в Близкия изток да намали корпоративните печалби и реалните доходи на домакинствата „чрез фактори като влошаване на условията на търговия“.

Япония едва избегна техническа рецесия през последното тримесечие на 2025 г., като икономиката ѝ нарасна с 0,3% на тримесечна база и с 1,3% на годишна база.

Инфлацията в азиатската държава се ускори за първи път от пет месеца, достигайки 1,8% през март, тъй като войната в Иран засили опасенията около цените на енергоносителите. Правителството премахна данъците върху бензина и въведе субсидии, за да смекчи ефекта от по-високите цени на петрола.

Общата инфлация достигна 1,5% спрямо 1,3% през февруари, оставайки под целта на централната банка от 2% за втори пореден месец.

Решението на ЯЦБ беше взето на фона на нарастващата доходност по държавните облигации. Доходността по 10-годишните японски държавни облигации достигна 2,496% на 13 април - най-високото ниво от 1997 г.

Йената е поевтиняла с над 1,5% от началото на годината и в момента се търгува на ниво от около 159,12 за долар.