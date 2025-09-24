Румъния си е осигурила първоначална подкрепа от ЕС за по-бавен спад на дефицита

Румъния си е осигурила първоначална подкрепа от Европейския съюз (ЕС) за ревизиран план за намаляване на дефицита, който би довел до по-голям бюджетен дефицит от 8,4% от брутния вътрешен продукт (БВП) тази година, посочват източници, запознати с разговорите.

Европейската комисия (ЕК) е предоставила принципно одобрение за новата цел, след като фискалните мерки бяха забавени поради политическите катаклизми в страната тази година, съобщават източници на Bloomberg, пожелали анонимност.

Правителството в Букурещ първоначално имаше по-смел план за намаляване на дефицита, който е най-големият в ЕС. Усилията му обаче бяха възпрепятствани, след като най-тежката политическа криза в страната от падането на комунизма насам забави формирането на ново правителство.

Дефицитът трябва да бъде намален до 6% от БВП през следващата година, ако държавата иска да избегне потенциални санкции и спиране на средствата от ЕС, съобщават източниците.

Разговорите с ЕК ще продължат на срещата на финансовите министри на блока в средата на октомври, а дотогава Румъния трябва да представи проектобюджет, казват източниците.

Правителството на премиера Илие Болоян въведе мерки за строги икономии, откакто встъпи в длъжност през юни, въпреки че програмата се сблъсква с нарастваща негативна реакция в неговата коалиция, крайнодясната опозиция и синдикатите. По-рано този месец кабинетът преживя серия от вотове на недоверие, организирани от опозицията.

Новата цел за дефицита на Румъния ще я направи една от страните в ЕС, които се отдалечават най-много от изискванията за дефицит. Процедурата за прекомерен дефицит беше активирана за Румъния преди пандемията.

От решаващо значение за ЕК е Румъния да ограничи разходите, като растежът на нетните разходи се задържи в рамките на 2,8%.

Еврокомисарят по икономическа политика Валдис Домбровскис се е срещнал с Болоян в Брюксел в понеделник, за да обсъдят бюджета, както Домбровскис пише в пост в социалната платформа X.

Досега Румъния успява да избегне понижаване на рейтинга до неинвестиционно ниво. Опасенията на инвеститорите относно темпа на реформите обаче поддържат разходите по заемите на страната на най-високото ниво в блока. Лихвите по облигациите на Румъния надхвърлят тези на съседна Сърбия, която се стреми да се присъедини към ЕС.

Изборът на центриста Никушор Дан за президент на Румъния през май донесе относително спокойствие в страната, след като шокиращата победа на крайнодесен националист през ноември предизвика месеци на смут. Върховният съд на Румъния анулира този вот заради опасения от руска намеса.

Дан назначи Болоян, лидер на Националлибералната партия, който заемаше президентския пост временно, да ръководи четиристранна коалиция, която включва дълго доминиращите социалдемократи в Румъния.