Ще изплати ли ЕК 545 млн. евро от замразените пари за Унгария?

Европейската комисия (ЕК) е одобрила прегрупирането на 545 млн. евро за Унгария от предварително замразените ѝ кохезионни фондове, като повечето плащания остават предмет на условията за върховенство на закона.

Като част от процеса на средносрочен преглед на политиката за сближаване Комисията е прехвърлила средствата от програмите за икономическо развитие и цифрови технологии към нови приоритети, част от платформата за стратегически технологии (STEP), пише Euronews.

„Тъй като Унгария продължава да не изпълнява условията относно спазването на Хартата на основните права, свързано с академичната свобода, новопрепрограмираните средства няма да бъдат изплатени“, коментира говорител на ЕК пред медията.

Унгария е обект на различни санкции от ЕС поради системни рискове от корупция и опасения за върховенството на закона. По-голямата част от 28-те млрд. евро средства за страната не са на разположение на Будапеща.

По време на средносрочния преглед на седемгодишния бюджет страните могат да прегрупират неизползваните си средства за проекти, свързани с отбраната и двойната употреба. Унгария е поискала да размрази въпросните 545 млн. евро.

Според унгарския ежедневник Népszava голяма част от средствата – 395 млн. евро, ще бъдат изплатени на Унгария, след като бъдат изпълнени условията на Комисията, свързани с правата на човека в страната.

Даниел Фройнд, германски евродепутат от Зелените и яростен противник на унгарския премиер Виктор Орбан в Брюксел, критикува хода и заплаши със съдебни действия. Той коментира пред медията, че с новите приоритети може да е по-лесно за Унгария да изпълни критериите и да получи достъп до парите.

„Комисията никога не трябва да отпуска тези средства. Те бяха замразени, защото Орбан демонтира върховенството на закона – и нищо не се е променило. Фактът, че сега той може ефективно да деблокира стотици милиони за себе си е възмутителен. Парламентът в момента разглежда съдебни действия срещу това решение“, допълва той.

По-рано Financial Times писа, че Комисията е готова да размрази 550 млн. евро от замразените средства за Унгария, за да спечели благоразположението на Виктор Орбан за следващия пакет от санкции на ЕС срещу Русия. ЕК отрече да е готова на такъв компромис.