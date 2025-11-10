Терзиев: Субсидията за градски транспорт на София липсва в държавния проектобюджет

В проектобюджета на държавата за 2026 г. липсват прозрачност и предвидимост по отношение на парите за София. Това заяви в публикация във Facebook кметът на София Васил Терзиев.

След като посочва, че с около 90 млн. евро (14%) се увеличават средствата за училища, а други делегирани от държавата дейности като инвестиции и строителство – с почти 1,5 млн. евро (11%), кметът отбелязва, че субсидията за градския транспорт на София напълно липсва в проектобюджета.

„В бюджета за 2025 г. тя беше 106 млн. лв., плюс 15 млн. лв. допълнителна помощ от Министерския съвет", припомня Терзиев, допълвайки, че става въпрос за средствата, с които бе дадено решение на транспортната стачка в столицата.

Той посочи, че Метрополитенът е стратегически обект от национално значение, но не е ясно колко средства са предвидени за разширение на метрото през 2026 г., след като за предишните години имаше по 40 млн. лв.

Притесненията на кмета е липсата на „ясни числа“, с които да се планира дългосрочно.

Терзиев задава още няколко въпроса, един от които вълнуват местната власт от години – ще започнат ли най-накрая разплащанията към коректните общини.

„София все още е получила само 237 хил. лв. за 2025 г., при одобрени 156 проекта и 10 подписани споразумения за този година. Подадените искания за плащане са в размер на почти 35 млн. лв.“, обяснява той и изразява тревога, че няма яснота за средствата, с които трябва да се разплатят всички обекти с вече сключени договори и за извършена работа.

Що се отнася до такса „битови отпадъци“, кметът посочва, че е предоставена възможност тя да остане непроменена през 2026 г., но не е ясно на каква база ще се изчислява. По думите му Министерството на финансите дължи отговор, след като се заявява, че няма да е на данъчна оценка.

„Може и да има достатъчно пари за София. Но засега те са скрити зад завесата. Надявам се кметът на столицата да не трябва да „застане под герба“, за да стигнат средствата до „хората”, пише в коментара си Терзиев и очаква държавният бюджет да е инструмент за развитие, а не за политически натиск.

По-рано днес премиерът Росен Желязков съобщи, че бюджетната процедура не е блокирана и очаква проектът да бъде внесен в Народното събрание до края на тази седмица.