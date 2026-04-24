IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Богатите страни от ЕС искат отстъпка, която може да заплаши преговорите за бюджета

Дания е начело на кампания за връщане на бюджетна отстъпка за някои страни нетни вносителки, съобщават запознати

16:55 | 24.04.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Напрежението около следващия дългосрочен бюджет на ЕС излезе на повърхността по време на преговорите между страните членки, по-богатите от които настояват вноските им да бъдат намалени, съобщава Bloomberg.

По време на срещата на върха в Кипър в петък европейските лидери проведоха първите си по-съществени разговори за бюджета от 1,8 трлн. евро на блока, който ще е в сила от 2028 г. до 2034 г. на фона на дълбоко разделение за това как парите трябва да бъдат набрани и разпределени.

По-рано президентът на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че иска споразумение да бъде постигнато до края на годината.

Европейската комисия по-рано премахна бюджетна отстъпка, която се предоставяше на по-богатите държави в блока като Германия, Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия, тъй като те внасят в бюджета повече, отколкото получават.

Дания, която беше ротационен председател на ЕС миналата година, е повела кампания за връщането на отстъпката, което обаче е подразнило група държави членки и впоследствие страната е заплашила да спъне преговорите, според източници на Bloomberg.

Нидерландия – друга страна нетна вносителка, предупреди по време на подготвителните разговори, че включването на отстъпката е от съществено значение за придвижване на преговорите за бюджета, допълват запознатите, пожелали анонимност.

Преговорите за бюджета на ЕС обикновено са едни от най-трудните в блока, отразявайки несъгласията между страните за това колко пари трябва да се харчат по теми като общата земеделска политика, кохезионните фондове и др.

Този път обаче преговорите са по-сложни, тъй като някои страни настояват за повече разходи за отбрана, докато блокът се опитва да изплати поетия общ дълг, който бе използван за финансиране на постпандемичните кредити за възстановяване.

Сумата от 1,8 трлн. евро за следващия бюджет представлява значително увеличение от 1,2 трлн. евро – еквивалент на 1% от общото производство на ЕС – които бяха предвидени в рамките на последния бюджетен цикъл от 2021 г. до 2027 г.

Всички 27 страни членки трябва да дадат съгласие за бюджета, което създава условията за воденето на сложни преговори през тази и следващата година.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
бюджет на ес европейски съюз
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още