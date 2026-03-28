Преговорите за бюджета на ЕС до 2034 г. зависят от резултатите от изборите в Унгария

Победа на премиера Виктор Орбан на предстоящите избори в Унгария рискува да разруши надеждите на Европейския съюз (ЕС) за постигане до края на 2026 г. на споразумение за следващия бюджет.

Унгарският лидер заплаши да наложи вето на бюджета заради обвързването на плащанията от ЕС с изисквания за спазването на принципите на демокрацията. Същевременно Брюксел иска бързо одобрение на предложението, което включва такива гаранции, преди ключовите президентски избори във Франция през 2027 г.

Опасенията са, че френският вот може да доведе до крайнодясно правителство, което да застане на страната на Будапеща и да държи като заложник фонда на стойност 1,8 трлн. евро, пише Politico.

Орбан е изправен пред най-тежкото предизвикателство досега за 16-годишното си управление. Загуба на унгарския премиер от консервативния опозиционен лидер Петер Мадяр на изборите следващия месец би дала на Брюксел възможност да приеме следващата си Многогодишна финансова рамка, както е известен дългосрочният бюджет на блока.

Дипломати от ЕС, говорили пред медията при условие на анонимност, очертават най-лошия възможен сценарий – Орбан да си осигури четвърти мандат и да провали преговорите за бюджета.

„Не бързаме, така че ако спечелим изборите, със сигурност не виждаме нужда да бързаме със споразумението за Многогодишната финансова рамка до края на 2026 г.“, коментира унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока.

По време на преговорите до момента унгарското правителство призовава за премахване на обвързването между плащанията от ЕС и спазването на демократичните стандарти. Това обаче е приоритет за северноевропейските страни, чиито вноски в бюджета на ЕС до голяма степен надвишават плащанията, които получават в замяна.

Повечето страни от ЕС се опасяват от този сценарий, като се има предвид, че предстоящите френски президентски избори, насрочени за април 2027 г., биха могли да предадат властта на крайнодясната партия „Национален сбор“ и потенциално да забавят допълнително одобряването на бюджета на ЕС. Решенията за бюджета се взимат с единодушие, а бюджетът трябва да влезе в сила преди края на 2027 г.

Европейската комисия и правителствата на ЕС отчаяно се опитват да избегнат споразумение за бюджета в последния момент, тъй като това би оставило малко време на крайните получатели да планират и да се адаптират към новите правила.

През годините Орбан си спечели репутацията на плашило в Брюксел, защото разруши върховенството на закона у дома и възпрепятства усилията на ЕС да санкционира Русия заради войната ѝ Украйна.

Унгария игра твърдо през първите девет месеца от бюджетните преговори, като заяви, че няма да се съгласи на нищо, освен ако други страни не приемат размиването на предложената връзка между плащанията и демократичните стандарти.

Комисията вече спря 17 млрд. евро от фондовете на ЕС, предназначени за Унгария по текущия бюджет, поради нарушаването на върховенството на закона.