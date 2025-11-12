Фон дер Лайен се опитва да балансира силите в бюджетните преговори, но ЕП иска повече

Едва ноември е, но празничният сезон на подаръците в Европейския съюз (ЕС) настъпи.

Изправена пред окуражен Европейски парламент (ЕП), решен да отхвърли плановете ѝ за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, Урсула фон дер Лайен направи някои отстъпки. Промените, които тя направи в предложението за бюджет на Европейската комисия (ЕК), успяха да успокоят центристките групи в парламента, без да разгневят страните от ЕС.

Законодателите обаче сигнализират, че ще искат още, пише Politico.

Подчиняването на исканията на парламента показва новата динамика между основните институции на ЕС. Фон дер Лайен обръща допълнително внимание на институцията, която сега е по-дясна от всякога и вече се опитва да я свали няколко пъти. Това показва, че председателят на ЕК се нуждае от подкрепата на депутатите и е готова да положи големи усилия, за да се увери, че ще я получи.

Евродепутатите са неспокойни от седмици относно плановете за следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Мнозина са бесни от това как комисията иска да управлява парите за регионите и фермерите и заплашиха да отхвърлят плановете. За да предотврати бунт, в неделя Фон дер Лайен предложи няколко промени в първоначалното си предложение, включително въвеждане на цел за селскостопанските разходи на столиците и предоставяне на регионалните лидери на повече правомощия да определят как да се разпределят паричните средства.

Компромисът показва, че председателят на ЕК е готова да се подчини на много от исканията на парламента – рядко явление на този етап от бюджетните преговори. Предишни бюджетни преговори доведоха до факта, че ЕП беше почти игнориран през голяма част от процеса.

Помогна и фактът, че много от промените вече са в списъците с желания за бюджета на някои страни от ЕС и вероятно така или иначе щяха да попаднат в текстовете. Промените сега ще бъдат добавени към правния текст от Съвета, тъй като оттеглянето и повторното представяне на предложението на Комисията би забавило значително процеса.

Много законодатели все още не са доволни и искат по-голяма дума за това как ще се оформи бюджетът. „Предложението за правата на Европейския парламент и слабо. Трябва да получим повече правомощия за вземане на решения, а не необвързващи работни групи и срещи на кафе“, коментира евродепутатът от Зелените и експерт по бюджет Расмус Андресен. „Големият въпрос е дали Съветът ще приеме допълнителните идеи, или не“, допълва той.

Тази година парламентът внесе три вота на недоверие срещу Фон дер Лайен и макар че тя ги спечели с лекота, те разкриват дълбоки разделения в центристкия алианс, който управлява Брюксел. Така че председателят на ЕК обръща по-голямо внимание на това, което евродепутатите искат от комисията.

Размерът на десните и крайнодесните групи се увеличи на последните избори, което дестабилизира центристкото мнозинство, което обикновено подкрепя Фон дер Лайен – нейното собствено политическо семейство, дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), плюс социалистите и демократите и либералите от Renew. ЕНП многократно заплашваше да се обедини с крайната десница, което всява недоверие и проваля преговорите.

„Това е най-нестабилният парламент досега. Много е трудно за Комисията да предвиди ходовете му и какво да очаква от гласовете, това генерира много разочарования“, коментира пожелал анонимност представител на ЕС, когато центристите не успяха да подкрепят сделка за зелени правила за бизнеса, ключова за програмата на Фон дер Лайен.

Като успокои ЕП относно бюджета и предложи промени, които са приемливи за страните от общността, Урсула фон дер Лайен поне засега избегна една битка. От едната страна на ринга стои Европейският съвет, който представлява страните. Той иска да защити статута си на водещ орган в ЕС и вярва, че парламентът трябва просто да одобри бюджета, след като бъде договорен от националните столици (както е предвидено в официалните правила на ЕС).

От другата страна е най-поляризираният парламент в историята на ЕС, който се стреми да си осигури власт и настоява за по-сериозна позиция.

Това отразява опасенията на дипломати от различни страни от ЕС, които през последните седмици предупреждават комисията да не се поддава на исканията на евродепутатите. „Писмото от Европейския парламент [излагащо техните опасения и изпратено в края на октомври] няма нищо общо със селското стопанство и регионите. Става въпрос за междуинституционална борба“, коментира дипломат от ЕС, говорил при условие на анонимност. „Те използват слабостта на комисията, за да засилят ролята на Европейския парламент в преговорите за бюджета“, казва дипломатът.

Говорител на комисията коментира, че институцията е изслушала дискусиите и позициите, формулирани от различни участници. „Като обща практика ЕК действа като честен посредник, готов да придвижи нещата напред, като изяснява и предлага предложения“, допълва говорителят.

Докато водещият преговарящ по бюджета, депутатът от ЕНП Зигфрид Мурешан, бързо обяви победа за парламента, представители на S&D и Renew вече изготвят бъдещи искания. Какви ще бъдат те, няма да стане ясно, докато висшето ръководство на групите не се срещне през следващите дни.

„Оценяваме усилията на председателя Фон дер Лайен да се справи с проблемите“, коментира представител на S&D. Според него обаче предложението е „козметична промяна, която не отговаря на истинските опасения, изразени от лидерите в писмото им“.

„Основната ни цел е да имаме амбициозен бюджет, който да отговаря на предизвикателствата на настоящия глобален контекст и да служи на нашите хора. Това може да се случи само с изменено предложение, което смислено отразява ключовите искания на парламента“, казва още представителят на парламентарната група.

Либерален представител твърди, че групата иска да види повече генерирани от ЕС приходи за финансиране на бюджета, като например данъци в целия ЕС, и по-обвързваща дума от страна на регионалните правителства относно това как националните столици харчат парите на блока.