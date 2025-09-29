Колко надеждна е корпоративната котва на криптосектора?

Биткойнът трябваше да влезе в нова ера. Възприемането му от Wall Street чрез компании за покупка на криптовалута, чиято цел е да вкара монетите в корпоративните баланси, обещаваше стабилност и растеж. Но сега тази институционална котва се оказва ненадеждна и изкарва на преден план сходни проблеми като тези, които определяха и някои от по-ранните пазарни цикли, съобщава Bloomberg.

Покупките на биткойни от публично търгуваните компании за съхранение на дигитални активи са се сринали от 64 хил. биткойна през юли до 12,6 хил. през август и 15,5 хил. досега през септември, показват данни на CryptoQuant. Септемврийските стойности показват спад от 76% в сравнение с манията от началото на лятото. Цената на биткойна се понижи с близо 6% през последната седмица наред с тази на етера на фона на серия ликвидации. Акциите на някои от компаниите за съхранение са надолу с цели 97% спрямо цената им при излизане на пазара.

Общо компаниите са набрали над 44 млрд. долара тази година, позиционирайки се като стабилни купувачи, които да трансформират биткойна и други токени от спекулативни активи във финансова инфраструктура. Идеята е проста: да се трупат биткойни в балансите, за да се създаде под на търсенето.

Сега обаче този под започва да проскърцва.

Регулаторите разследват необичайна търговия с акции на компаниите за съхранение, съобщи по-рано в. Wall Street Journal.

„Има намалена видимост и на цените на изкупуване на криптовалутите, и на акциите в обращение“, коментира Маркус Тийлен, ръководител на 10x Research.

Акциите на някои компании за съхранение, които някога се търгуваха с богати премии, сега имат пазарна стойност, която се доближава до стойността на биткойните, които притежават.

На този фон се очертава пазар на две скорости. От една страна, пазарът на деривати показва признаци на стрес: търсенето дългосрочни фючърси се срива, като дълги биткойн позиции за 275 млн. долара бяха ликвидирани само в рамките на 24 часа миналата седмица. От друга страна, притокът на капитал към продуктите, насочени към инвеститорите на дребно, продължава с непроменен темп.

През септември борсово търгуваният фонд iShares Bitcoin Trust ETF е привлякъл капитал за 2,5 млрд. долара – ръст от 707 млн. долара предходния месец, показват събрани от Bloomberg данни. ETF инвеститорите продължават да преследват да търсят експозиция въпреки отдръпването на корпоративните купувачи.

На този фон биткойнът изпрати една тежка седмица. Тя е третата по най-лошо представяне от началото на годината, отчитайки по-голям от средния спад в стойността от 5%, съобщава CoinDesk. Седмица 38 слага край и на третото тримесечие, което се отчита с ръст в цената от 1%. Септември пък успява да остане без промяна.

Биткойнът обаче започва новата седмица на зелено. Монетата поскъпва с 2,3% до 112 126 долара минути след 12 ч. българско време. Етерът прибавя над 3% до близо 4126 долара.