Учен: Държави с достъп до биткойн могат да реагират по-гъвкаво при кризи

Биткойнът може да стане стратегически резерв за държавите – целта е защита на валутата, финансова независимост и стратегическо предимство. Тази прогнози направи проф. Алфред Таудес, основател на Изследователския институт по криптоикономика към Виенския бизнес университет WU Vienna, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Държави с достъп до биткойн могат да реагират по-гъвкаво при кризи, както видяхме при замразяването на фондовете на руската централна банка“, коментира той.

По думите му криптоикономиката вече не е експеримент, тя предоставя реални приложения за бизнеса и публичния сектор, а успехът зависи от добрия дизайн на системите и създаването на надеждна среда за координация.

В блокчейн технологиите проф. Таудес вижда силен инструмент за трансформация на бизнеса от банки, които вече предлагат криптовалути чрез борси, до производствени компании, проследяващи качеството и емисиите по веригата за доставки. Според него именно тук ще се случи ключовата симбиоза между финтех сектора и традиционните банки, способна да създаде нови услуги и стандарти.

Ученият обясни, че Изследователският институт по криптоикономика разработва и анализира блокчейн проекти, работи върху веригите за доставки, оперативното управление и дизайн на механизми, като сътрудничи с компании и университети в цяла Европа, включително и с австрийския блокчейн център.

„Европейската криптоикономика се развива динамично, а най-иновативните центрове са Швейцария, Германия и Австрия“, посочи проф. Таудес. Според него България също може да се позиционира като лидер в криптоикономиката.

По думите му там е пресечената точка между криптография и икономически дизайн. Според него, системата е проектирана така, че да е рационално да бъдеш честен. „Ако управлението е дефектно, средствата могат да бъдат източени или системата да остане неизползваема“, отбеляза ученият.

Той подчерта, че това е основният фокус на Изследователския институт по криптоикономика.

„Основете изследователски институти в университетите, образовайте младите хора, стартирайте пилотни проекти в публичния сектор и се свържете с други европейски изследователски центрове. Това е ключът към доверие и успешни иновации“, съветва ученият.

