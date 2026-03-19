Цената на биткойна спада с най-много от три седмици след новото напрежение в Близкия изток

Биткойнът поевтиня с най-много от три седмици, след като ескалиращият конфликт с Иран отприщи нова порция разпродажби при по-рисковите активи, съобщава Bloomberg.

Най-старата криптовалута поевтинява с 5,5% за последното денонощие до под 70 хил. долара (69 974 долара) минути след 10:30 ч. българско време. Поевтиняването се ускори с поскъпването на петрола след удар на Иран по ключов катарски обект за втечнен природен газ. По-рано тази седмица цената на биткойна стигна почти 76 хил. долара – най-високото ѝ равнище от началото на февруари.

По-малките и по-волатилни токени също поевтиняха. Етерът и соланата се разделят със съответно 6,9% и 5,3% от стойността си. Рипълът поевтинява с 4,5%.

Дигиталните активи не отчетоха значително движение, след като Федералният резерв запази без промяна лихвените си проценти. Криптоактивите обикновено се представят по-добре в среда на по-ниски лихви, която често кара инвеститорите да се обръщат към по-рисковите активи в търсене на по-голяма възвръщаемост.

Поевтиняването отразява познат модел, наблюдаван през последните седмици, при който поскъпванията над 70 хил. долара не успяват да наберат достатъчно инерция. Краткосрочните притежатели продължават да изтощават ралитата около тези равнища, абсорбирайки натрупаната инерция, преди да може да се оформи по-значителен пробив, посочват от Glassnode.

„Ралито на биткойна от февруарското дъно около 60 хил. долара изглежда отразява корективния модел след ноемврийското дъно от 80 537 долара, стигайки до върха от средата на януари от 97 939 долара, преди да пробие в посока надолу“, коментира Тони Сикамор, пазарен анализатор на IG Australia.

Биткойнът поевтиня с около 40% от историческия си връх от около 126 хил. долара от началото на октомври. Търсенето е намаляло на фона на комбинация от променящи се перспективи за паричната политика на САЩ, геополитическа нестабилност и обрат в институционалното търсене.

„Като цяло пазарните условия показват признаци на стабилизация и постепенно възстановяване“, посочват от Glassnode.

Притокът на средства към борсово търгувани фондове (ETF) предполага завръщане на институционалното доверие. Нетните потоци за листнати в САЩ спот биткойн ETF-и надхвърлиха 750 млн. долара през последната седмица, трета поредна седмица на приток на капитал.