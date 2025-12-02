Giro d'Italia 2026 в България - милиардни приходи и дългосрочни ползи

България ще бъде домакин на "Големия старт" (Grande Partenza) на велосипедното състезание Giro d'Italia 2026 - едно от най-престижните колоездачни събития в света. Това ще бъде първият път в историята на Giro d'Italia, когато стартът се провежда в България, което е уникална възможност за страната. Това е и последната възможност за международен старт на Giro d'Italia за следващите три години, коментираха Паоло Белино, главен изпълнителен директор RCS SPORT и Никодемо Петчек, управляващ партньор GO Group Consultancy, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Паоло Белино изрази увереност, че стартът на Giro d'Italia 2026 в България ще бъде "много красив етап".

Първите три етапа на Giro d'Italia през 2026 г. ще преминат през над 600 км българска територия, започвайки от Несебър и завършвайки в София. Провеждането ще бъде в пълно съответствие с международните стандарти за безопасност и логистика, коментира Белино.

Предишни издания на Giro d'Italia са генерирали над 2 милиарда евро икономическа стойност, допълни Петчек, като посочи, че България, като домакин на "Grande Partenza", ще получи значителна част от тази стойност.

Събитието е голям икономически двигател и има дългосрочен ефект върху брандирането и позиционирането на България като туристическа дестинация. То ще бъде гледано в множество страни по света, предоставяйки огромна възможност за България да извлече имиджови ползи и международна видимост, посочи Белино.

Възвръщаемост на инвестициите се оценява, по данни на Nielsen, на 125 милиона евро при инвестиция от около 35 милиона евро в телевизионно отразяване. Очаква се значителен положителен ефект и за България.

През месеца на провеждане (май) се генерират около 700 млн. евро, като за следващите 18 месеца тази сума нараства до милиарди чрез туризъм и повторни посещения на страната.

Принос към износа, според Panca Ifis, се оценява на около 2,5 милиарда евро, свързани с представянето на страната и нейните продукти пред международна аудитория, каза Белино.

Петчек посочи, че "стотици милиони хора ще гледат България на екраните си", а "десетки хиляди посетители ще пристигнат специално за Giro d'Italia.

С оглед на 10% ръст през 2024 г. и 8% през 2025 г. в подобни събития, главният изпълнителен директор на RCS SPORT, Паоло Белино, е уверен в изключително положителния ефект за България.

Основно предизвикателство е логистичното преместване на около 3000 души (състезатели, екипи, персонал) всеки ден през България, а след това транспортирането им с три самолета до Калабрия, Италия, за продължаване на останалите 18 етапа.

Ключова е и международната медийна мрежа и комуникацията. Нужна е "добра координация между българското правителство и организаторите на Giro d'Italia 2026 за ефективна комуникация и излъчване в над 200 страни. Българите трябва да използват тази възможност, за да гарантират дългосрочни ползи и да се възползват от факта, че са домакини на "Grande Partenza".

