Компанията майка на Google прави най-големия кръг от съкращения в историята си

Alphabet планира да съкрати около 12 000 работни места – около 6% от всички служители

Компанията майка на Google Alphabet планира да съкрати около 12 000 работни места. Това съответства на намаляване на работната сила с шест процента, както обяви американската корпорация. Това е най-голямата серия от съкращения, които компанията е извършвала досега. Както и при други компании в бранша, причината е несигурната икономическа перспектива.

Съкращенията ще засегнат работни места в световен мащаб и в цялата компания, съобщи главният изпълнителен директор Сундар Пичай в имейл до служителите в петък, като написа, че поема „пълна отговорност за решенията, които ни доведоха дотук“.

Акциите на Alphabet поскъпнаха с 1,8% по време на предварителната търговия в Ню Йорк в петък, след като съобщението беше оповестено публично. През последната година акциите на компанията спаднаха с около 30%, предава Bloomberg.

Със съкращенията Google се присъединява към редица други технологични гиганти, които драстично съкратиха дейността си на фона на отслабващата световна икономика и нарастващата инфлация. Meta Platforms Inc., Twitter Inc. и Amazon.com Inc. съкратиха служители. Благодарение на устойчивия си бизнес с търсене Google е един от най-дълго въздържащите се технологични компании. Но и тя се сблъсква със забавянето на цифровата реклама, а подразделението ѝ за изчисления в облак продължава да изостава от Amazon и Microsoft Corp.

„Това са важни моменти за изостряне на фокуса, преструктуриране на разходната база и насочване на таланта и капитала към най-високите ни приоритети", пише Пичай в имейла.

Той заяви, че компанията има „значителна възможност пред нас" с изкуствения интелект - ключова инвестиционна област, в която Google се сблъсква с рязко увеличаване на конкуренцията в последно време.

Пичай заяви, че Alphabet ще изплати на засегнатите служители поне 16-седмично обезщетение и шестмесечни здравни осигуровки в САЩ, а в други региони те ще получат пакети в зависимост от местните закони и практики. По думите му бонусите няма да бъдат засегнати.

През октомври компанията отчете печалба и приходи за третото тримесечие, които не оправдаха очакванията на анализаторите. Печалбата намаля с 27% до 13,9 млрд. долара в сравнение с предходната година. По това време Пичай заяви, че Google ще ограничи разходите си, а главният финансов директор Рут Порат заяви, че броят на новите работни места ще намалее с повече от половината през четвъртото тримесечие спрямо предходния период.

Намаляването на броя на служителите на Google е следствие от натиска на инвеститорите да се приеме по-агресивна стратегия за ограничаване на разходите. През ноември TCI Fund Management Ltd. призова гиганта в интернет търсенето в отворено писмо да определи публично цел за маржовете на печалбата, да увеличи обратното изкупуване на акции и да намали загубите в портфейла си Other Bets, подразделение на Alphabet за експериментални бизнеси.

„Компанията има твърде много служители и разходите за един служител са твърде високи", заяви управляващият директор на TCI Крис Хон, като отбелязва, че броят на служителите на Alphabet е нараствал с 20% годишно от 2017 г. насам.

През последните месеци Google предприе редица стъпки за намаляване на разходите, като отмени следващото поколение на своя лаптоп Pixelbook и окончателно закри Stadia - услугата си за игри в облака. По-рано през януари Verily, биотехнологично звено на Alphabet, заяви, че съкращава 15% от персонала си.

Компанията има твърде много служители и разходите за един служител са твърде високи. Крис Хон управляващ директор на TCI

От 2017 г. насам компанията е увеличила повече от два пъти работната си сила, която през последното тримесечие достигна 186 779 души. Много от тези назначения бяха за подразделението за облачни услуги на Google, където компанията се опитва да изгради втора линия на продажби, която да допълни бизнеса ѝ с реклами.

Но подразделението за облачни услуги, което през последното тримесечие донесе 6,9 млрд. долара, все още е на трето място на пазара според повечето оценки.

През последните години Google добави и хиляди служители за своето зараждащо се хардуерно подразделение с придобиването на HTC и Fitbit.

Според консултантската фирма за човешки ресурси Challenger, Gray & Christmas Inc. през 2022 г. най-много работни места са били съкратени в технологичния сектор - 97 171 за годината, което е с 649% повече в сравнение с предходната година.