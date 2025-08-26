YouTube тайно е използвала AI, за да редактира видеа на създатели на съдържание

YouTube е направила подобрения с изкуствен интелект (AI) във видеа, без да уведоми потребителите за това или да им поиска разрешение. Докато изкуственият интелект тихо навлиза в нашия свят, остава въпросът какво се случва с нашата връзка с реалния живот, пише BBC.

Лицето на Рик Беато просто не изглеждало както трябва. „Бих си помислил: Човече, косата ми изглежда странно“, казва той. „И колкото по-внимателно се вглеждах, все едно носех грим“. Беато управлява YouTube канал с над 5 млн. абонати, където е публикувал близо 2000 видеоклипа, свързани със света на музиката. Нещо обаче не му се струва наред с една от последните му публикации, но това едва успява да види разликата. „Помислих си: Дали просто си въобразявам“, коментира той.

Оказва се, че не е така. През последните месеци YouTube тайно е използвал изкуствен интелект, за да променя видеоклиповете на хората, без да ги уведомява или да иска разрешение. Гънките по ризите изглеждат по-дефинирани. Кожата е по-хубава на някои места и по-лоша на други. Ако обърнете специално внимание на ушите, може да забележите, че се изкривяват. Тези промени са малки, едва видими, освен ако не сравните директно с оригинала. И все пак някои недоволни потребители на YouTube казват, че това придава на съдържанието им леко и нежелано усещане, че е генерирано от AI.

Има по-мащабна тенденция. Все по-голям дял от реалността се обработва предварително от AI, преди да достигне до нас. В крайна сметка въпросът няма да бъде дали можете да видим разликата, а дали това разваля връзките ни със света около нас.

„Колкото повече го гледах, толкова повече се разстройвах“, казва Рет Шул, друг популярен музикален създател на съдържание в YouTube. Шул, приятел на Беато, започва да проучва собствените си публикации и забелязва същите странни ефекти. Той публикува видеоклип по темата, който събира над 500 хил. гледания. „Ако исках това ужасно изостряне на образа, щях да го направя сам. Но по-важното е, че изглежда генерирано от изкуствен интелект. Мисля, че това ме представя изключително погрешно, както и това, което правя, и моя глас в интернет. То потенциално може да срине доверието, което имам от публиката си.“ „Просто ме притеснява.“

Шъл и Беато не са първите, които забелязват проблема. Оплакванията в социалните медии датират поне от юни, като потребители публикуват близки планове на странно изглеждащи части от тялото и поставят под въпрос намеренията на YouTube. Сега, след месеци слухове в секциите за коментари, компанията най-накрая потвърди, че променя ограничен брой видеоклипове в YouTube Shorts - функцията за кратки видеоклипове на приложението.

„Провеждаме експеримент върху избрани YouTube Shorts, който използва традиционна технология за машинно обучение, за да премахне размазването, за премахване на шумове и подобряване яснотата на видеоклиповете по време на обработка (подобно на това, което прави един съвременен смартфон, когато записвате видеоклип)“, посочва в социалната мрежа X Рене Ричи, ръководител на редакционния отдел и връзка със създателите на YouTubе. „YouTube винаги работи върху начини да осигури възможно най-доброто качество и изживяване при видеото и ще продължи да взема предвид обратната връзка от създателите и зрителите, докато подобряваме тези функции.“

YouTube не е отговорила на въпросите на BBC дали потребителите ще имат избор относно ползването на изкуствен интелект във видеоклиповете им.

Със сигурност съвременните смартфони се предлагат с вградени функции с изкуствен интелект, които могат да подобрят качеството на изображенията и видеото. Но това е съвсем различен въпрос, според Самюъл Уули, председател на катедрата по изследвания на дезинформацията „Дитрих“ в Университета в Питсбърг в САЩ. „Можете да вземате решения за това какво искате телефонът ви да прави и дали да включите определени функции. Това, което виждаме тук, е компания, която манипулира съдържание от водещи потребители, което след това се разпространява сред публичната аудитория без съгласието на хората, които създават видеоклиповете.“