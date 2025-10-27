Технологичният сектор в Европа се представя по-добре, докато бумът на AI подкрепя търсенето

Европейските технологични отчети надминаха очакванията, докато нарастващите инвестиции в изкуствен интелект повишават търсенето и противодействат на неблагоприятните търговски фактори, пише Bloomberg.

Индексът MSCI Europe Technology отчита ръст на печалбата на акция от 16% за третото тримесечие досега, като над 86% от компаниите в него са обявили резултатите си. Това е много над предсезонните очаквания за 4,2% растеж и далеч повече от всеки друг сектор в региона.

Компанията за оборудване за производство на чипове ASML Holding, една от първите компании, които обявиха резултатите си през този сезон на отчетите, записа скок на поръчките на най-сложните си машини за полупроводници, след като разходите на бизнеса за инфраструктура за изкуствен интелект (AI) се ускориха. Отчетът успокои опасенията от забавяне през следващата година и подкрепи очакванията, че „мечото виждане за по-лоша от очакваното 2026 г. ще остане в миналото“, коментира анализаторът на JPMorgan Сандийп Дешпанде.

BE Semiconductor Industries, друга компания за оборудване за производство на чипове, базирана в Нидерландия, също отчете скок на поръчките и печалбата над очакванията, подкрепена от търсенето от Азия, свързано с AI.

Най-високо оценената европейска софтуерна компания SAP даде доста смесена прогноза за ключовия си бизнес с облачни услуги, след като инвестиционните решения на клиентите бяха засегнати от търговското напрежение и по-слабия щатски долар. Коментарите по време на обявяването на отчета относно засилващото се внедряване на AI успокоиха инвеститорите. „Много съм развълнуван, че изкуственият интелект ще се превърне в ключов двигател на нашия растеж“, каза главният изпълнителен директор Кристиан Клайн.

Суперцикъл на изкуствения интелект

В телекомуникационната сфера печалбата на Ericsson скочи благодарение на продажбата на бизнеса ѝ за маршрутизиране на повиквания, докато конкурентът Nokia отчете печалба за третото тримесечие, която надмина очакванията на анализаторите, като растежът се дължи на AI и на клиентите на облачни услуги.

„Силното търсене на оптичен достъп, свързаност на центровете за данни и на транспортни мрежи, подхранвано от суперцикъла на изкуствения интелект, е в основата на подобряващите се перспективи за продажбите на Nokia, а САЩ са все по-важен източник на растеж“, посочват анализаторите от Bloomberg Intelligence Матю Блоксхам и Джон Бътлър.

Бичите настроения, подкрепени от сключването на сделки за чипове и центрове за данни от страна на OpenAI, от своя страна помагат за подобряване на перспективите пред европейските компании, които са в добра позиция да се възползват от нарастващите инвестиции в технологията. Оценките в сектора се ревизират нагоре след месеци на спад.

Европейските технологични гиганти все пак са изправени пред усложнения, тъй като индустрията за чипове се бори с прекъсванията във веригата за доставки, предизвикани от нарастващото напрежение между САЩ и Китай и влошени от бариерите, свързани с митата.

Съединените щати работят по блокирането на доставките на модерни AI чипове в Китай, докато Пекин се опитва да ограничи износа на редкоземни елементи, които са от ключово значение за процеса на производство на чипове.

Компанията за полупроводници STMicroelectronics се присъедини към американския си конкурент Texas Instruments, сигнализирайки, че клиентите, особено на автомобилните и индустриалните крайни пазари, се въздържат от поръчки. Автомобилният пазар е особено слаб и сега може да се сблъска с допълнителни смущения, след като нидерландското правителство пое контрола върху китайския производител на чипове Nexperia.

Въпреки това, изкуственият интелект се очаква да даде тласък, подкрепяйки растежа през 2026 г. и след това.

„В индустрията се наблюдава нарастващо разминаване между безбройните сделки за чипове с изкуствен интелект, които се обявяват, и размера на разходите, поети от компании за оборудване“, коментира анализаторът на Citigroup Андрю М. Гардинер, добавяйки, че сделките би трябвало да започнат да се филтрират през веригата за доставки и скоро да се материализират в поръчки. „Очакваме този импулс да се засили“, допълва той.