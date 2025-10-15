Поръчките на ASML надминаха очакванията, докато AI надпреварата подкрепя търсенето

Поръчките на ASML Holding надминаха очакванията на анализаторите за третото тримесечие. Компанията също така заяви, че приходите ѝ от продажби за следващата година ще са поне на нивото на тези от 2025 г., докато изкуственият интелект (AI) подхранва търсенето на машини за производство на чипове, пише Bloomberg.

Нидерландският производител на оборудване за правене на полупроводници отчете 5,4 млрд. евро резервации за периода. За сравнение средната прогноза на анализаторите беше за 4,9 млрд. евро, показват данни, събрани от Bloomberg.

ASML, която е единствената компания, произвеждаща машини за ектремна ултравиолетова литография, необходими за създаването на най-сложните AI чипове, се възползва от бума в разходите за инфраструктура, свързана с изкуствения интелект. OpenAI, която се превърна в най-високо оценения стартъп в света благодарение на своите AI модели, вече сключи сделки за центрове за данни и чипове, които надхвърлят 1 трлн. долара.

„Наблюдаваме продължаващ положителен импулс около инвестициите в изкуствен интелект и също така виждаме как това се разпростира сред повече клиенти“, коментира главният изпълнителен директор Кристоф Фуке. Приходите от продажби на компанията на компанията ще бъдат в полза на най-съвременните ѝ машини, докато бизнесът в Китай ще бъде „значително по-слаб“, посочва той във видео, съпътстващо резултатите.

Анализаторите прогнозираха, че приходите от продажби за третото тримесечие са 7,7 млрд. евро, но компанията отчете 7,5 млрд. евро.

„За 2026 г. очакваме нетните ни приходи от продажби да не са под тези за 2025 г.“, коментира Фуке във видеото. През последното тримесечие той заяви, че компанията не може да потвърди растеж за следващата година.

Някои от най-големите клиенти на ASML, включително Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics, наскоро сигнализираха за силно търсене на AI чипове. Цената на акциите на ASML се повиши с 25% от началото на годината, което я прави най-голямата компания в Европа по пазарна капитализация.

Гигантът планира да се възползва от бума на изкуствения интелект в следващите години и потвърди целта си да увеличи годишните си приходи до 60 млрд. евро през 2030 г., спрямо 28,3 млрд. евро миналата година. Компанията разработва проект, който има потенциала да удвои работната ѝ сила, базирана близо до централата ѝ във Велдховен, Нидерландия.

Стратегическото значение на машините на ASML въвлече компанията в геополитически битки, докато търговското напрежение по целия свят се засили. Тя е изправена пред ограничения за това какво може да продава на Китай, един от най-големите ѝ пазари, като всичко това е свързано с опитите на САЩ да ограничат развитието на китайската индустрия за чипове.

Миналата седмица комисия към Камарата на представителите на САЩ заяви, че ASML, заедно с други производители на инструменти и машини, стимулират индустрията за полупроводници на Китай и подкрепят военните ѝ. Комисията призова за по-строг контрол върху продажбите.

ASML твърди, че нетните ѝ приходи от продажби в Китай са били 42% от общите ѝ приходи за третото тримесечие, което е над по-ранния дял от 27% за предходните три месеца. Това прави азиатската страна най-големият ѝ пазар за периода.

Същевременно ASML се подготвя за смущения в работата поради ограниченията за редкоземните елементи, наложени от Китай миналата седмица, съобщи Bloomberg News, позовавайки се на източник, запознат с компанията. Фирмата отказва да коментира въпроса.

В сряда ASML заяви, че не очаква да завърши изцяло програмата си за обратно изкупуване на акции на стойност 12 млрд. евро в рамките на периода 2022-2025 г. и планира да обяви нова програма през януари.