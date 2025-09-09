IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
ASML инвестира 1,3 млрд. евро във френската Mistral AI

Сделката показва силна подкрепа за европейския стартъп

10:08 | 09.09.25 г. 1
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

ASML Holding инвестира 1,3 млрд. евро във френската Mistral AI като част от стратегическо партньорство - необичаен ход за нидерландската компания за оборудване за производство на чипове, която подкрепя най-важния европейски стартъп за изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

С инвестицията ASML става най-големият акционер в Mistral с 11% дял, съобщиха компаниите в изявление. Mistral, която разработва модели за изкуствен интелект и чатбот, заяви, че инвестицията е част от кръг на финансиране за 1,7 млрд. евро, който я оценява на около 11,7 млрд. евро. Това пък я прави една от най-високо оценените частни компании в Европа.

Партньорството дава на единствения надежден европейски конкурент на гиганти в областта на изкуствения интелект като OpenAI подкрепата на една от най-големите и мощни технологични компании на континента. Това е победа за движението за суверенни технологии в блока, което призовава за по-малка зависимост от инструменти от Силициевата долина и набира скорост на фона на репресиите на президента Доналд Тръмп срещу държави, които той смята за подкопаващи интересите на САЩ.

Въпреки това главният изпълнителен директор на ASML Кристоф Фуке заяви, че основната цел на сделката е интегрирането на изкуствения интелект в компанията, а не изграждането на европейски шампион. Инвестицията и участието на ASML в компанията ще дадат на производителя на оборудване начин да включи услугите за генеративен изкуствен интелект на Mistral в своите машини и операции.

„Искаме да напълним цялата организация на ASML с изкуствен интелект“, сподели Фуке в интервю.

Нидерландската компания е единственият производител на авангардно литографско оборудване, използвано от компании за производство на усъвършенствани чипове за продукти като iPhone на Apple и ускорители с изкуствен интелект на Nvidia. ASML не е подкрепяла фирма за AI преди и рядко се осмелява да инвестира в стартъпи.

За Mistral сделката осигурява голяма подкрепа на скъп и конкурентен пазар. Основана в началото на 2023 г., Mistral се представя като алтернатива на гигантите в Силициевата долина като OpenAI и Google. Стартъпът е основен елемент от стратегията на френския президент Еманюел Макрон да превърне страната в сериозен конкурент в AI.

Коментари

гъбко
преди 12 минути
хаха ... единствения надежден европейски конкурент ... без коментар !!
