OpenAI обмисля IPO, което да я оцени на 1 трлн. долара

Това може да се превърне в едно от най-големите листвания в историята

15:16 | 30.10.25 г. 1
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Стартъпът за изкуствен интелект OpenAI се подготвя да подаде заявление за първично публично предлагане (IPO) още следващата седмица. Това би могло да осигури на компанията пазарна капитализация от 1 трлн. долара, съобщи Ройтерс, позовавайки се на анонимни източници.

Компанията полага основите на това, което би могло да се превърне в едно от най-големите листвания в историята, и обмисля да подаде документи до регулаторите още през втората половина на 2026 г., съобщава агенцията, цитирана от Bloomberg.

„Първичното публично предлагане не е наш фокус, така че не сме определили дата. Изграждаме устойчив бизнес и развиваме мисията си, така че всички да се възползват от изкуствения общ интелект (AGI)“, коментира говорител на OpenAI. AGI е технология, която превъзхожда хората в повечето икономически полезни задачи.

По-рано тази седмица OpenAI каза, че е завършила преструктурирането си в по-традиционна корпоративна организация, което би могло да позволи осъществяването на първичното публично предлагане. Наскоро OpenAI беше оценена на 500 млрд. долара при продажбата на акции на служителите.

Нуждите на OpenAI от капитал са огромни. Компанията, която все още не генерира печалба, се ангажира да похарчи 1,4 трлн. долара за AI инфраструктура, заяви главният изпълнителен директор Сам Алтман на събитие тази седмица. В допълнение към търсенето на финансиране чрез различни кръгове за набиране на капитал и дълг, Алтман коментира, че потенциално IPO е най-вероятният път за компанията.

Ройтерс съобщи, че OpenAI е обсъждала вариант за набиране на поне 60 млрд. долара чрез листването си.

Последна актуализация: 15:17 | 30.10.25 г.
