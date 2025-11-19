Следващият умен ход на AI може да бъде премахването на чатботовете

Вече три години чатботовете са лицето на генеративния изкуствен интелект (AI). Въведете каквото и да е в тях, за да получите персонализиран отговор, който се превръща в привидно магически диалог с машина. Макар че този разговорен интерфейс може да изглежда най-добрият начин за използване на големи езикови модели, някои компании започват да се отказват от чатбответе, притеснени от отговорност и загуба на контрол, пише редакторът Парми Олсън в коментар за Bloomberg.

Те са установили, че дори с налагането на предпазни мерки, потребителите могат да „разбият“ технологията и да накарат чатбот да се отклони от темата, понякога във вредна или неприятна посока. Фирмите може да ни помагат да се докоснем до магията, но също така потенциално изграждат по-безопасни, по-фокусирани продукти и повдигат въпроси дали чатботовете наистина са бъдещият интерфейс на изкуствения интелект, или са просто мимолетна прищявка.

Character.ai е едно от най-популярните потребителски приложения за изкуствен интелект след ChatGPT, с приблизително 20 млн. активни потребители месечно, много от които млади хора, разговарящи с герои в платформата му. Кмпанията обаче наскоро забрани на потребители под 18-годишна възраст да водят разговори с нейните чатботове след оплаквания, че децата стават твърде зависими, а в някои случаи им се нанасят психологически щети.

Главният изпълнителен директор Карандийп Ананд казва, че Character.ai прави стратегически завой към превръщането си в развлекателна платформа и също така възприема по-предпазлив подход. „Вероятно няма достатъчно технологии или изследвания, за да се гарантира безопасността на преживяването на общуването с лица под 18 години за много дълъг период от време“, казва той. Шест месеца проучване на използването на аудио и видео модели също така дават на компанията му „силно убеждение, че чатботовете не са непременно начинът, по който се изгражда най-добрият развлекателен продукт“. Фирмата може да измисли начини да обслужва лица под 18 години с преживявания, които са „както по-добри, така и по-безопасни“.

Вместо да предлага отворен разговор с чатбот, който може да доведе до всичко, Character.ai променя интерфейса си за тийнейджъри, така че да има повече натискане на бутони и предложения за подкани, отколкото писане на текст, наподобяващо изпращане на съобщения на приятел.

Броят на потребителите на Character.ai, който някога достигна връх от 26 млн., спадна по-рано тази година, когато Ананд направи друга радикална промяна в компанията, забранявайки разговорите с чатботове, които насочват към сексуално съдържание или самонараняване. Но потреблението постепенно беше възстановено и главният изпълнителен директор вярва, че това ще продължи дори след последния му ход. Това е обрат, който той може да постигне по-лесно, тъй като Character.ai е собственост на служителите си, а не е задължена към инвеститорите.

Подобен подход предприема и Vitality Health, подразделение на южноафриканската застрахователна група Discovery, чийто бизнес модел се опитва да стимулира здравословното поведение сред абонатите чрез награди и отстъпки. По-рано този месец компанията обяви партньорство с Google на Alphabet, благодарение на което използва Gemini, големия езиков модел на технологичната фирма, за да помогне за захранването на основното приложение Vitality, използвано от клиентите. Новата версия на приложението ще бъде пусната през април 2026 г.

Въпреки че Gemini е най-известен като чатбот, Vitality избира да ограничи технологията, така че тя да обработва езика зад кулисите, вместо да показва предимно текст, бутони и опции, върху които хората да кликнат. Може например да показва малко поле, насърчаващо потребителите да направят 2500 стъпки през този ден, за да печелят точки и награди. С други думи, Gemini може да помогне на Vitality да „говори“ с клиентите си, без да влиза в разговор.

Разговорният AI просто носи твърде много риск и непредсказуемост, което никак не е добре в здравеопазването. „Трябва да бъдем внимателни и да обмисляме всичко“, казва Емил Стип, управляващ директор на Vitality AI. Oura Health, финландският производител на Oura Ring, предприема различен подход със своя „AI съветник“ – чатбот в приложението на устройството, с който клиентите могат да говорят за резултатите си от съня и други биометрични данни. Vitality казва, че ще проучи възможността за добавяне на подобен треньор, който потенциално да помогне за подобряване на качеството на съня, но компанията все още не е готова да го приложи на практика.

Ограниченията често могат да породят иновации и вероятно с течение на времето повече бизнеси ще открият, че предпочитат да имат по-голям контрол и поглед върху своите дигитални услуги, отколкото привидно необичайната плавна работа на чатботовете. Разбира се, компаниите рискуват да пропуснат модерна и ангажираща функция, която конкурентите им биха могли да предложат. Но преминаването към предложени подкани и бутони за кликване също така прави изкуствения интелект по-лесен за използване. Платформата за изкуствен интелект Grok на Илон Мъск предлага предложения за шаблони в инструмента си за генериране на изображения. Можете да редактирате изображения в акварелен стил или да добавяте големи крила например, което може да бъде удобно за хора с ограничени познания в областта.

Това може и да е по-безопасно. OpenAI вероятно трябва да помисли за обуздаването на ChatGPT, в момента най-популярният AI интерфейс за потребителите. В бъдеще инструментите за потребители под 18 години например могат да са по-полезни, ако са ограничени и ползват специфичен за целта интерфейс, отколкото отворен прозорец за чат. Бъдещето на изкуствения интелект може изобщо да не се състои в разговори с него.