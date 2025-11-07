ЕС обмисля пауза за части от AI законодателството си заради натиск от Big Tech

Европейската комисия (ЕК) предлага временно да спре части от знаковото си законодателство в областта на изкуствения интелект (AI) заради силен натиск от големите технологични компании и правителството на САЩ, съобщава Financial Times в петък, цитирана от Ройтерс.

Тази стъпка следва месеци на настояване от технологични гиганти като Meta и Alphabet, както и натиск от администрацията на американския президент Доналд Тръмп, която предупреди да не се поставят мерки, които биха могли да провокират търговски напрежения.

ЕС „си сътрудничи“ с администрацията на Тръмп по отношение на промени в закона за AI и други цифрови регулации като част от по-широк процес на опростяване, който трябва да бъде приет на 19 ноември, заявява високопоставен служител на ЕС пред FT.

Ройтерс не е успяла да потвърди веднага информацията. ЕС не е отговорила веднага на запитването на Ройтерс за коментар.

През юли говорител на Европейската комисия отхвърли призивите на някои компании и страни за пауза в законодателството, като заяви, че правилата за AI ще бъдат въведени в съответствие с правния график.

Преговорите в рамките на комисията относно евентуални забавяния в „прилагането на целеви части от закона за AI“ продължават, казва пред FT говорител на ЕС. Той добавя, че макар да се разглеждат различни варианти, ЕС остава „напълно зад закона за AI и неговите цели“.

Законодателството влезе в сила през август 2024 г., но много от разпоредбите му ще добият правно действие поетапно през следващите години.