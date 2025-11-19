xAI на Илон Мъск е в напреднали преговори за набиране на 15 млрд. долара

Компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск, xAI, е в напреднали преговори за набиране на нов капитал на стойност 15 млрд. долара при оценка от 230 млрд. долара, съобщава Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници.

Новата оценка би представлявала значително увеличение спрямо тази от 113 млрд. долара, която xAI оповести след придобиването на социалната мрежа X на Мъск през март. Условията на новото набиране на средства са били разкрити пред инвеститорите от финансовия мениджър на Мъск, Джаред Бирчал, във вторник вечерта, казват източниците.

Не може да се определи дали очакваната нова оценка, която Бирчал е споделил с инвеститорите, е преди или след финансирането. Бирчал и говорителка на xAI не са отговорили веднага на исканията за коментар.

CNBC по-рано съобщи за планираното набиране на средства от xAI. След публикуването на статията Мъск написа „фалшиво“ в отговор на публикация в X от друг потребител в социалната мрежа.

Много стартъпи в областта на изкуствения интелект, включително xAI, изразходват бързо средствата си, докато се опитват да изградят инфраструктура, която да помогне за обучението и усъвършенстването на моделите. Компаниите полагат основите за разходи в размер на трилиони долари през следващите години, което ги поставя в почти постоянно състояние на набиране на средства.

През юни xAI набра 5 млрд. долара в собствен капитал и 5 млрд. долара в дълг, за да помогне за изграждането на центъра си за данни Colossus в Мемфис, щата Тенеси. Компанията за ракети на Мъск, SpaceX, инвестира 2 млрд. долара в стартъпа като част от този кръг.

Мъск, който е главен изпълнителен директор на Tesla, публично подкрепи идеята компанията за електрически автомобили да инвестира в xAI. На неотдавнашно събрание акционерите на Tesla реагираха разнопосочно на предложението, с което се искаше от борда да направи такава инвестиция, и сега решението е в ръцете на управителния съвет.

Преди събранието председателят на Tesla Робин Денхолм заяви пред WSJ, че поставя под съмнение логиката на такава инвестиция и че бордът все още не е направил необходимата проверка, за да продължи напред.

AI стартъпът на Мъск е събрал милиарди долари, за да се конкурира с OpenAI и да разшири възможностите на своя чатбот Grok, който си съперничи с ChatGPT. News Corp, собственик на WSJ, има партньорство за лицензиране на съдържание с OpenAI.

Мъск насочи вниманието си към xAI, след като приключи работата си с федералното правителство. Стартъпът наскоро загуби няколко висши мениджъри, включително главния изпълнителен директор на X Линда Якарино, както и главните финансови директори на X и xAI.