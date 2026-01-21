Blue Origin на Джеф Безос пуска услуга за сателитен интернет като конкурент на SpaceX

Космическата компания на Джеф Безос Blue Origin съобщи, че планира да изстреля 5408 сателита в Космоса за комуникационна мрежа, която ще се конкурира със SpaceX и Amazon, предава CNBC.

Мрежата TeraWave е предназначена за корпоративни клиенти, центрове за данни и правителствени потребители.

Компанията съобщи, че ще осигури скорост на предаване на данни „до шест терабита в секунда“ от сателити, разположени в ниската и средната орбита около Земята, области от Космоса, които се намират на разстояние между 160 км и 40 хил. км от земната повърхност.

Blue Origin съобщи, че очаква да започне да разполага сателитите си през четвъртото тримесечие на 2027 г.

Безос навлиза на все по-пренаселения пазар на сателитен интернет, който в момента е доминиран от Starlink – услуга, управлявана от SpaceX на Илон Мъск. Starlink има над 9000 сателита в орбита и около 9 млн. клиенти.

Amazon, която Безос основа през 1994 г., също разшири собственото си предлагане през миналата година. Услугата неотдавна промени името си от Project Kuiper на Leo.

Компанията е изстреляла 180 сателита от април миналата година чрез поредица от ракетни изстрелвания, осъществени от партньори като United Launch Alliance и SpaceX.

Очаква се редица изстрелвания в бъдеще да бъдат осъществени от Blue Origin.

Amazon има за цел да изгради съвкупност от 3236 сателита в ниската орбита на Pемята, които ще обслужват бизнеса, правителствата и потребителите. През ноември м. г. компанията пусна „предварителна версия за бизнеса“ за избрани потребители преди по-широкото търговско пускане.

Безос прогнозира през 2024 г., че един ден Blue Origin ще стане по-голяма компания от Amazon. Той основа Blue Origin през 2000 г. и Дейв Римп, бивш директор на Amazon Devices, е неин главен изпълнителен директор.

„Смятам, че това ще бъде най-добрият бизнес, в който някога съм участвал, но ще отнеме известно време“, заяви Безос в интервю през 2024 г. за DealBook Summit на New York Times.

Blue Origin е предимно компания за изстрелване на ракети, която превозва туристи и изследователи до ръба на Космоса за кратки пътувания. Миналия януари стартиращата компания достигна важен крайъгълен камък, когато за първи път успешно изстреля ракетата си New Glenn, въпреки че не успя да върне ускорителя на ракетата обратно на баржата за повторна употреба.