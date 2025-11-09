Blue Origin на Джеф Безос ще изпълни първата си мисия за НАСА

Подкрепяната от Джеф Безос космическа компания Blue Origin ще изстреля ракетата си New Glenn от Кейп Канаверъл в неделя, важно изпитание в стремежа на стартиращата компания да се съревновава със SpaceX, предава Bloomberg.

Ракетата, която е висока 97,5 м, ще изпрати два космически кораба, произведени от Rocket Lab Corp., към Марс, за да проучат как слънчевите ветрове взаимодействат с атмосферата на планетата. Мисията, наречена Escapade (от Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers), е първата за New Glenn за НАСА.

Ключова в амбициозните планове на Blue Origin за космически изследвания, New Glenn изостава с години и се сблъска с по-дълъг от очакванията период на изчакване от около девет месеца от първия си полет.

Главният изпълнителен директор на Blue Origin Дейв Лимп заяви през януари, че компанията иска да има продължение в края на пролетта и общо шест от осем полета през 2025 г.

Успешен старт сега може да върне Blue Origin на пътя към предизвикателството на SpaceX на Илон Мъск в индустрията за изстрелване на ракети. Ракетата Falcon 9 на SpaceX е най-продуктивната ракета носител в света.

Ракетата New Glenn на Blue Origin

След изстрелването Blue Origin ще се опита да приземи ускорителя на ракетата на кораб в Атлантическия океан. New Glenn, подобно на ракетите от серията Falcon на SpaceX, е проектирана да бъде отчасти използвана многократно, което позволява ускорителите да бъдат пренасочени за многократни изстрелвания.

New Glenn осъществи първия си полет през януари, когато ракетата достигна орбита, но пропусна планираното приземяване на ускорителя.

Макар че Blue Origin изпраща туристи до ръба на Космоса и обратно с по-малки ракети, New Glenn ще позволи на компанията да изстрелва космически кораби и спътници в орбита и отвъд нея. Това прави New Glenn ключов фактор в изчистването на натрупаните от Blue Origin поръчки от клиенти на стойност 10 млрд. долара.

Компанията има договор с НАСА за изпращане на астронавти на Луната за мисията Artemis V на агенцията.

New Glenn е част от клас ракети от ново поколение, включително Vulcan на United Launch Alliance и Ariane 6 на Европейската космическа агенция, които се очертават като потенциални играчи в сектора на изстрелването на ракети, но се сблъскват с трудности да увеличат честотата на полетите си в орбита.