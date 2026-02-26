Nvidia публикува пореден силен отчет, приходите от центрове за данни са нараснали със 75%

Производителят на чипове Nvidia прогнозира приходи за първото тримесечие над пазарните очаквания в сряда, като очаква големите технологични компании да продължат да харчат за процесорите ѝ с изкуствен интелект на фона на широко разпространено внимание към огромните инвестиции в AI, предава Ройтерс.

Книжата на компанията поскъпнаха с над 3% в следборсовата търговия.

Компанията с най-висока оценка н света очаква приходи от продажби през първото тримесечие в размер на 78 млрд. долара, плюс-минус 2%, спрямо средна прогноза на анализаторите от 72,60 млрд. долара, сочат данни, събрани от LSEG.

Инвеститорите наблюдават резултатите на Nvidia, за да преценят дали стотиците милиарди долара, които големите технологични компании насочват към центрове за данни, се отплащат.

„Нашите клиенти се надпреварват да инвестират в изчислителна мощност с изкуствен интелект – заводите, които захранват AI индустриалната революция и бъдещия им растеж“, коментира главният изпълнителен директор Дженсън Хуанг в изявление.

Wall Street очакваше признаци за силно търсене на най-усъвършенстваните чипове с изкуствен интелект на Nvidia, допускането беше подкрепено от големите капиталови разходи на Alphabet, Microsoft, Amazon.com и Meta Platforms. Очаква се тези компании да инвестират общо най-малко 630 млрд. долара през 2026 г., като повечето разходи са предвидени за центрове за данни и процесори.

Компании и правителства харчан неуморно в надпреварата да разработят най-модерните AI решения, в противен случай те рискуват да изостанат.

Но изникват и признаци за риск за дългогодишната доминация на Nvidia в производството на чипове с изкуствен интелект. По-малкият конкурент AMD ще представи нов флагмански AI сървър по-късно тази година и подписа споразумения с водещи клиенти на Nvidia, включително Meta.

Междувременно Google на Alphabet се очерта като основен конкурент със сделка да снабдява създтеля на чатбота Claude, Anthropic, със собствените ѝ TPU полупроводници. Google води преговори да снабляда и Meta, според публикации в медиите.

Големите технологични компании все повече поглеждат навътре в стремежа към по-голяма изчислителна мощ, като заделят ресурси за проектиране на собствени чипове, които използват в центровете си за данни.

Nvidia обяви продажби през първоно тримесечие в размер на 68,13 млрд. долара, като надмина очакванията ва 66,21 млрд. долара, сочат данните на LSEG. Тя съобщи, че коригираните ѝ печалби са достигнали 1,62 долара на акции спрямо прогнози за 1,53 долара.

Във внимателно наблюдавания доклад, който беше публикуван около десет минути по-късно от очакванията, Nvidia заяви, че прогнозите ѝ за iегашното тримесечие не включват никакви очаквани приходи от продажбите на чипове за центрове за данни на Китай.

Но компанията съобщи, че е получила лицензи този месец от американското правителство да изнася „малки количества“ от чиповете ѝ H200 на клиенти в Китай.

Nvidia заяви, че си е осигурила наличности и капацитет да отговори на търсенето отвъд следващите няколко тримесечия.

Общите приходи на компанията за тримесечието са нараснали със 73% до 39,3 млрд. долара спрямо година по-рано. Компанията вече получава над 91% от продажбите си от звеното за центрове за данни.

Приходите от центрове за данни са достигнали 62,3 млрд. долара за тримесечието, като са намлинали очакванията за 60,69 млрд. долара, сочат данни на StreetAccount, цитирани от CNBC.

Нетната печалба почти се е удвоила до 43 млрд. долара, или 1,75 долара на акция спрямо 22,1 млрд. долара, или 89 цента на акции, спрямо същото тримесечие година по-рано.