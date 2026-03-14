EU Inc. ще разгърне потенциала на единния пазар за европейските предприемачи

Автор: Майкъл Макграт – европейски комисар за демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите

Европа е уникална със своите таланти от световна класа, пазар от 450 милиона потребители и силна традиция на стабилност и върховенство на закона. Но в контекста на бързо променящата се световна икономика трябва да гарантираме, че Европа ще продължи да бъде мястото, което предприемачите избират за работа, иновации и разрастване.

Геополитическото напрежение расте, веригите на доставки се променят и конкуренцията между големите икономики се засилва. Днес предприятията имат реален избор къде да инвестират и да разширяват дейността си. Както подчертава докладът на Марио Драги, Европа трябва да положи повече усилия, за да укрепи своята конкурентоспособност и да осигури по-адекватна подкрепа за европейските предприемачи.

Конкурентоспособността изисква иновациите да се развиват в справедлива среда, растежът да бъде съчетан със стабилност, а възможностите да бъдат основани на доверие. И тъй като светът около нас е непредвидим, тези качества са нещо повече от икономически предимства — те са в основата на политическата устойчивост на Европа, на нейното глобално влияние и на стабилността на демократичния й ред.

За да запази и засили това конкурентно предимство, ЕС трябва да разгърне пълния потенциал на своя единен пазар. На хартия той е най-големият в света. На практика обаче потенциалът му остава неизползван, особено за компаниите, които искат да се разрастват отвъд националните граници в рамките на ЕС. Днес бизнесът, който се стреми да разширява дейността си в Съюза, трябва да се ориентира в 27 различни системи на дружественото право. Тази фрагментация забавя растежа, увеличава разходите и възпира разширяването на дейността – и това се отнася специално за стартиращите и разрастващите се компании.

Точно по тези причини следващата седмица ще представя предложението за 28-ия режим. Наричаме го просто EU Inc. Това ще бъде незадължителна, цифрова по подразбиране европейска корпоративна уредба, предназначена да улесни бизнесите в ЕС да започват, извършват и разрастват своята дейност. И да ги стимулира да останат в Европа.

През изминалата година аз и моите колеги в Европейската комисия проведохме широки консултации с предприемачи, инвеститори и заинтересовани страни в целия ЕС. Посланието им беше ясно: Европа се нуждае от по-опростена и по-предвидима корпоративна уредба за фирмите, които искат да извършват трансгранична дейност.

Над 85% от участниците в целевата ни консултация посочват различията в националните режими на дружественото право като сериозна пречка, а близо три четвърти смятат, че липсата на разпознаваема „европейска марка“ за частните дружества затруднява привличането на инвестиции.

EU Inc. е пряк отговор на тези опасения. Марката ще осигури единен, доброволен и хармонизиран набор от корпоративни правила, които компаниите ще могат да изберат, вместо да се ориентират в множество национални режими. Макар да е замислена спрямо нуждите на иновативните компании, стартиращите и разрастващите се предприятия, марката EU Inc. няма да бъде ограничена единствено до тези групи предприятия, а ще бъде отворена за всички.

Дружествата, които изберат формата EU Inc., ще се възползват от по-бързи и по-прости процедури. Предприемачите ще могат да регистрират дружество изцяло онлайн в рамките на 48 часа чрез единна точка за достъп, без изискване за минимален капитал. Корпоративните процеси ще бъдат цифрови по подразбиране през целия жизнен цикъл на дружеството, включително онлайн събрания на акционерите, заседания на управителните съвети и рационализирани цифрови процедури по несъстоятелност.

EU Inc. също така ще помогне на европейските фирми да се конкурират за таланти. Талантът на Европа е един от най-големите ѝ активи, но дружествата често се затрудняват да предложат конкурентни стимули в голям мащаб. Новата уредба ще улесни предоставянето на програми за участие на служителите в капитала чрез опции върху акции, с общи характеристики в целия ЕС. Това ще помогне на компаниите да привличат и задържат таланта, необходим за растежа им.

Достъпът до капитал също ще бъде улеснен. EU Inc. осигурява по-ясна и по-предвидима корпоративна структура, с което помага на дружествата да набират капитал отвъд граница и във всички фази на техния растеж — от началната, до фазата на разрастване, която е критично важна.

Това е важно, понеже европейските фирми често се сблъскват с пречки именно в момента, в който са готови да се разрастват. Изправени пред регулаторна сложност в рамките на единния пазар, много от тях избират да се разраснат другаде — особено в САЩ.

Европа следва да бъде най-доброто място в света за развиване на бизнес. Талантът е тук. Идеите също са тук. Целта ни е да гарантираме, че нашата регулаторна среда позволява на дружествата да се разрастват в цяла Европа толкова лесно, колкото могат в рамките на една държава, и да запазим европейските иновации в Европа.

Следователно 28-ият режим не е просто техническа реформа на дружественото право — става въпрос за отключване на пълния потенциал на единния пазар.

В същото време конкурентоспособността на Европа трябва да остане здраво стъпила върху нашите основни ценности – надеждност, предвидимост и зачитане на върховенството на правото. Именно тези качества изграждат доверие – един от най-мощните двигатели на устойчивия растеж. То се превръща в по-добри работни места, по-висок жизнен стандарт и повече възможности за гражданите. Освен това доверието повишава способността на Европа да задава глобалните стандарти.

Чрез осигуряване на бързина, опростеност и поле за действие за бизнеса, комбинирани с високо нивото на сигурност и доверие – което е запазената марка на Европа – EU Inc. може да създаде условия за просперитет на следващото поколение европейски компании.

Посланието ни е: ако искате да се развивате в бъдеще, Европа е отворена за бизнес.

Статията е специално предоставена на Investor.bg от Представителството на Европейската комисия в България.