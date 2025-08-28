Съюзниците в НАТО ще похарчат над 1,5 трлн. долара за отбрана през 2025 г.

Държавите членки на НАТО ще похарчат над 1,5 трлн. долара за отбрана през 2025 г., показват последните оценки на алианса, укрепвайки военните си сили на фона на геополитическите напрежения и натиска от страна на САЩ.

Докладът показва, че всички съюзници ще постигнат старата цел за разходи от 2% от БВП през тази година, предава Bloomberg.

На последната среща на върха на алианса в Хага през юни те се споразумяха за нова цел от 5% от БВП, които да бъдат изразходвани за войските им до 2035 г., включително 3,5% за отбрана и 1,5% за свързани с проекти по допълнителни направления като например инфраструктура.

Споразумението отбеляза знаков момент за алианса, който бе активизиран, след като руската инвазия в Украйна през 2022 г. принуди лидерите в цяла Европа да преоценят драстично заплахата, пред която са изправени от Москва. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте работи месеци наред, за да гарантира, че САЩ ще подновят ангажиментите си за колективна отбрана в замяна.

Новите цели обещават да трансформират европейските въоръжени сили и архитектурата на сигурността на континента. Усилията за разходите се ръководят от Германия, чийто годишен бюджет за отбрана се очаква да се удвои до 162 млрд. евро (188 млрд. долара) в рамките на четири години, като 9 млрд. евро годишно ще бъдат предназначени за Украйна в подкрепа на борбата ѝ срещу Русия.

Тази година се очаква всички съюзници, с изключение на Белгия, да следват насоките на НАТО да отделят 20% от разходите си за отбрана за оборудване.