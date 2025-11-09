Германия ще купи още 20 хеликоптера Airbus за 1 млрд. евро

Германия ще задели почти 1 млрд. евро за още 20 военни хеликоптера от Airbus, които трябва да бъдат доставени в рамките на две години от 2027 г., сочи документ на правителството, цитиран от Ройтерс.

Ангажиментът за финансирането се съдържа в документ на Министерството на финансите, който ще бъде внесен в парламента.

Министерството на отбраната е отказало коментар на поръчката, като е заявило, че не обсъжда планове за доставки преди те да са разисквани в парламента.

Това завършва рамково споразумение от 2023 г., което позволи на въоръжените сили да купят до 82 хеликоптера H145M на Airbus, 62 от които вече бяха поръчани.

Hendsoldt е сред компаниите, които ще се възползват

Общата сума от 931 млн. евро за 20-те допълнителни машини – 15 за бойни задачи и пет за обучение на специалните сили, ще дойде от специален фонд, създаден в началото на тази година за финансиране на неотложната модернизация на въоръжените сили на Германия.

Правителствата в Европа увеличават разходите за отбрана поради нарасналата руска заплаха от началото на пълномащабното нашествие в Украйна през 2022 г.

Германската поръчка ще донесе ползи за редица други компании, участващи в оборудването на хеликоптерите като компанията за електроника в областта на отбраната Hensoldt, която ще осигури оборудване за електронно водене на война и за нощно виждане.

Германското правителство счита, че общите разходи за поддържане и действие на пълната флотилия от 82 хеликоптера ще достигнат почти 3 млрд. евро до 2048 г.

През октовмври долната камара на германския парламент Бундестага, одобри 18 сделки в областта на отбраната на стойност над 14 млрд. евро и се очаква десетки други големи покупки да бъдат договорени до края на годината, отбелязва Bloomberg.